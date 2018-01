«Любовь с первого взгляда»: 7 муз Ива Сен-Лорана

Когда в 70-е писатель Энтони Берджесс брал интервью у Ива Сен-Лорана для The New York Times, то спросил модельера, как он воспринимает женщин. И услышал — «как кукол» (as dolls). Расслышал он неправильно — на самом деле Сен-Лоран сказал «as idols»: в течение всей своей жизни он был окружен женщинами, многие из которых были его самыми преданными друзьями.