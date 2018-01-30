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19:04 (мск), источник: Газета.Ру

«Любовь с первого взгляда»: 7 муз Ива Сен-Лорана

Зимой 1958 года французские газеты вышли с заголовками: «Сен-Лоран спас Францию». Это произошло после того, как 30 января 1958 года, ровно 60 лет назад, в Париже прошел показ первой коллекции, самостоятельно созданной для дома Christian Dior бывшим ассистентом Диора, 22-летним Ивом Сен-Лораном.

Источник: AP 2018

«Газета.Ru» — о женщинах, которые вдохновляли модельера на протяжении последующих 50 лет.

Когда в 70-е писатель Энтони Берджесс брал интервью у Ива Сен-Лорана для The New York Times, то спросил модельера, как он воспринимает женщин. И услышал — «как кукол» (as dolls). Расслышал он неправильно — на самом деле Сен-Лоран сказал «as idols»: в течение всей своей жизни он был окружен женщинами, многие из которых были его самыми преданными друзьями.

Он всегда был окружен женщинами — они вели его дела, заботились о нем, делили с ним радости и невзгоды. Самое большое влияние на него оказали семь из них.

Не считая его матери, конечно, которая воспитала в нем интерес к моде и поддерживала его с самого начала карьеры.

Виктуар Дутрело

Источник: AFP 2018

Манекенщицей ее сделал Кристиан Диор — он же предложил девушке сменить имя с Жанн на Виктуар. В доме моды Christian Dior она оказалась в 1953, за несколько месяцев до того, как Ив Сен-Лоран пришел туда в качестве ассистента.

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Они быстро подружились: именно Виктуар выходила в свадебном платье-трапеции на первом показе коллекции Dior, самостоятельно сделанной Сен-Лораном после кончины мэтра.

Когда в 1960-м Ив Сен-Лоран покинул дом, она ушла вслед за ним и на долгие годы стала его ближайшим помощником, партнером и музой, занимаясь с 1962 года делами дома, основанного модельером вместе с партнером и любимым, Пьером Берже. Всех троих связывали отношения, которые сама Виктуар называла «очень сексуальными», однако Пьер Берже всегда отказывался это комментировать, считая себя джентльменом. Она была музой Ива Сен-Лорана на протяжении 60-х, однако к 70-м на смену миниатюрно брюнетке пришли другие любимые женщины — более современные, сильные, самостоятельные.

Катрин Денев

Источник: AP 2018

С великим модельером актриса познакомилась в 1965 году в его же ателье, когда пришла выбирать платье для встречи с королевой Великобритании Елизеветой II. 22-летняя актриса так его очаровала, что он решился на эксперимент, создав коллекцию образов специально для фильма «Дневная красавица» Луиса Бунюэля, вышедшего в 1967-м — собственно, идея предложить ему это принадлежала самой Катрин Денев.

Это стало началом прекрасной дружбы — вплоть до самой смерти Сен-Лорана в 2008-м актриса поддерживала его и в моменты падений, и на пике славы.

Музой его она себя не считала — однако он продолжал одевать ее всю жизнь, говоря современным языком, Денев была лицом дома. А еще они дарили друг другу цветы — чайные розы.

Лулу де ла Фалез

Лулу де ла Фалез, настоящее имя которой — Луиза Вава Лусия Генриэтта ле Бэйи де ла Фалез, — дочь манекенщицы, и с миром моды она была связана еще до своего рождения. Сначала Лулу пошла по стопам своей матери, потом стала редактором модного журнала Queen. Познакомившись с Ивом Сен-Лораном в начале 60-х, в 70-е она начала помогать его с новой линией прет-а-порте, а затем стала работать в его модном доме дизайнером украшений. Взрывная, темпераментная, яркая, она была героиней парижской и нью-йоркской богемы.

Источник: AP 2018

Именно ее влиянию приписывают тот самый красочный марракешский период жизни, когда его вдохновляли сочные цвета и яркие запахи, этнический и колониальный стиль и ветра Марокко.

Их сотрудничество продолжалось 30 лет, но Лулу всегда отрицала, что остается музой для модельера: муза, по ее мнению, роль пассивная, а она никогда не соглашалась играть нее.

Бэтти Катру

С манеканщицей, работавшей на дом Chanel, Ив Сен-Лоран познакомился в парижском клубе Chez Regine:

Это была любовь с первого взгляда. Когда мы встретились, мы больше не расставались. После этого мы жили, чтобы веселиться — мы двое против всего мира.
Бэтти Катру

Ив Сен-Лоран считал ее своей сестрой-близнецом, женской версией себя: тонкие, хрупкие, оба они любили и умели рисковать.

А вот работать вместе с ним она никогда не стремилась — их связывал общий взгляд на жизнь, а не на работу.

Сильви Вартан

Источник: AP 2018
В 2015 году американский Vogue назвал ее «самой знаменитой француженкой, о которой вы никогда не слышали».

Блистательная карьера на сцене и в кино, замужество за «французским Элвисом» Джонни Холидеем в 60-х, совместное выступление с The Beatles и неповторимый рокерский стиль — именно такой Сильви Вартан знакома французам.

Сен-Лоран был ее любимым дизайнером почти десятилетие.

После того как Сильви увидела костюмы, которые Ив Сен-Лоран шил для танцовщицы Зизи Жанмэр, она тут же договорилась с ним на пошив ее сценических нарядов. Легендарный золотой комбинезон, который был вручную расшит пайетками, стал самым сексуальным элементом гардероба звезды.

Марина Сциано

Источник: AP 2018

Неаполитанская красавица стала американской музой Ива Сен-Лорана в начале 70-х — он выбрал модель, открытую главным редактором Vogue Дианой Вриланд, (а — после стилиста, дизайнера ювелирных украшений, музу, икону стиля) представителем своего дома в США.

Продавая его наряды, она со временем стала его доверенным лицом и другом: яркая, экзотичная, с низким шершавым голосом, она великолепно сумела подать себя.

Она не боялась, что ее будет слишком много — она вообще не страшилась избыточности: яркие принты, броши, тюрбаны, вышивка и люрекс — все это сложилось в один неповторимый образ Сциано.

Палома Пикассо

Источник: AP 2018
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Знакомство внебрачной дочери Пабло Пикассо Паломы и Ива Сен-Лорана завязалось в 1970-м году, когда бывшая дизайнер костюмов стала профессиональным ювелиром. После признания ее творчества критиками Пикассо приняла предложение дизайнера на разработку дизайна линии аксессуаров для одной из его коллекций.

В 1974 году она снялась в эротическом фильме «Аморальные истории», который создал будущей музе скандальную репутацию.

1978 год ознаменовался свадьбой, дизайн платья невесты создали Ив-Сен Лоран и Карл Лагерфельд. Именно после этого грандиозного события она стала вдохновлять многих кутюрье Парижа на создание уникальных моделей столь любимого предмета гардероба. В Паломе заново проснулась любовь к дизайну, и в 1980 году она заключила контракт с брендом Tiffany&Co. В 2010 году их сотрудничеству исполнилось 30 лет.

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