Евгения Дурново, Николай Карякин и Татьяна Поздеева претендуют на пост ректора НижГМА

Источник: НижГМА

Никонов также сообщил, что 29 января состоялось заседание Ученого совета вуза, на котором были выдвинуты и утверждены три кандидата на пост ректора, которые будут обсуждаться в течение 10 дней, после чего будут назначены выборы. На пост ректора претендуют: главврач стоматологической поликлиники НижГМА Евгения Дурново, и.о. ректора НижГМА Николай Карякин и декан медико-профилактического факультета и факультета высшего сестринского дела НижГМА Татьяна Поздеева.

Напомним, что в октябре 2017 года минздрав продлил полномочия и.о. ректора НижГМА Николая Карякина до конца января 2018 года.

Ранее сообщалось, что экс-руководитель ПФМИЦ Николай Карякин был назначен исполняющим обязанности ректора НижГМА 4 июля 2017 года сроком на три месяца. Он был назначен прямым распоряжением российского минздрава. Чуть позже ПФМИЦ подал ходатайство о присоединении к НижГМА.

При этом ранее, в апреле, планировалось провести выборы ректора медакадемии, и уже были определены кандидаты.