Евгения Дурново, Николай Карякин и Татьяна Поздеева претендуют на пост ректора НижГМА
Минздрав продлил полномочия и.о. ректора НижГМА Николая Карякина до 14 мая 2018 года. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщил
Минздрав продлил полномочия и.о. ректора НижГМА Николая Карякина до 14 мая 2018 года. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщил
Никонов также сообщил, что 29 января состоялось заседание Ученого совета вуза, на котором были выдвинуты и утверждены три кандидата на пост ректора, которые будут обсуждаться в течение 10 дней, после чего будут назначены выборы. На пост ректора претендуют: главврач стоматологической поликлиники НижГМА Евгения Дурново, и.о. ректора НижГМА Николай Карякин и декан
Напомним, что в октябре 2017 года минздрав продлил полномочия и.о. ректора НижГМА Николая Карякина до конца января 2018 года.
Ранее сообщалось, что
При этом ранее, в апреле, планировалось провести выборы ректора медакадемии, и уже были определены кандидаты.
Предыдущий ректор НижГМА Борис Шахов покинул должность в связи с наступлением предельного срока работы.