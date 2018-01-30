Нижегородцы назвали лучшие больницы региона
В прошлом году Нижегородская область по собственной инициативе начала создавать «бережливые поликлиники».
В прошлом году Нижегородская область по собственной инициативе начала создавать «бережливые поликлиники».
Нижегородцы выбрали лучшие медицинские учреждения региона за 2017 год. Рейтинг, составленный на основе анкетирования, представил Общественный совет при региональном минздраве.
В течение года было опрошено около 3 тысяч человек, которые находились на амбулаторном лечении или проходили лечение в условиях стационара. Всего было задействовано 133 медицинских организации региона.
Лучшими, по мнению самих нижегородцев, являются Детская городская поликлиника № 39 (у нее 73балла), Нижегородский областной центр крови имени Н. Я. Климовой (72,8 балла), Родильный дом № 1 (72,7 балла), Детская городская поликлиника № 19 (72 балла) и Воротынская ЦРБ (72 балла).
Напомним, в конце года в регионе на базе детской городской поликлиники № 39 открылась первая «бережливая поликлиника». В 2018 году «бережливыми» станут еще 10 поликлиник.