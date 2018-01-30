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18:31 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Нижегородцы назвали лучшие больницы региона

В прошлом году Нижегородская область по собственной инициативе начала создавать «бережливые поликлиники».

Источник: РИА "Новости"

Нижегородцы выбрали лучшие медицинские учреждения региона за 2017 год. Рейтинг, составленный на основе анкетирования, представил Общественный совет при региональном минздраве.

В течение года было опрошено около 3 тысяч человек, которые находились на амбулаторном лечении или проходили лечение в условиях стационара. Всего было задействовано 133 медицинских организации региона.

Лучшими, по мнению самих нижегородцев, являются Детская городская поликлиника № 39 (у нее 73балла), Нижегородский областной центр крови имени Н. Я. Климовой (72,8 балла), Родильный дом № 1 (72,7 балла), Детская городская поликлиника № 19 (72 балла) и Воротынская ЦРБ (72 балла).

Напомним, в конце года в регионе на базе детской городской поликлиники № 39 открылась первая «бережливая поликлиника». В 2018 году «бережливыми» станут еще 10 поликлиник.

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