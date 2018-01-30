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19:06 (мск), источник: Популярная механика

В Египте обнаружили останки ранее неизвестного вида динозавров

Палеонтологи обнаружили в оазисе Дахла, находящегося в Ливийской пустыне, останки динозавра, который принадлежал к ранее неизвестному виду. Он получил название Mansourasaurus shahinae​: это был огромный, размером с автобус, зауропод, живший примерно 80 млн лет назад.

Данный динозавр помог специалистам несколько прояснить, какой была геологическая и эволюционная ситуация в позднюю меловую эпоху. Об исследовании кратко сообщает портал New Atlas.

Род Mansourasaurus относится к титанозаврам — группе ящеротазовых динозавров инфаотряда зауроподов.

Эта группа включает в себя крупнейших животных, когда-либо обитавших на Земле, в частности самого большого динозавра — Patagotitan mayorum, обнаруженного летом прошлого года.

Представители M. Shahinae не были настолько огромными: в длину они достигали «всего» 8−10 метров, а весили примерно семь тонн.

Останки нового динозавра были найдены группой египетских и американских палеонтологов под руководством доктора Хешама Саллама (Hesham Sallam) из университета Мансура. Специалисты обнаружили части скелета древнего животного, в том числе фрагменты черепа, нижней челюсти, шейного и заднего позвонков, ребер, плечевых костей, передних конечностей.

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При этом, как отмечается, открытие позволяет ученым лучше понять, как выглядела Африка в эпоху позднего мела. Останков, датирующихся этим периодом (примерно между 100 и 66 млн лет назад), обнаружено не так много — поэтому специалисты не могут точно определить, какие динозавры населяли регион в тот период.

В ту эпоху Земля претерпевала много существенных изменений. Еще ранее все нам известные континенты представляли собой единый гигантский континент — Пангею; при этом в меловой период Пангея уже начала распадаться на несколько частей. Неизвестно, была ли Северная Африка по-прежнему соединена с Европой, однако, проанализировав кости M. Shahinae, специалисты определили, что этот вид был «ближе» к европейским и азиатским динозаврам, чем к африканским и южноамериканским.

Таким образом, как отмечают исследователи, одни из последних динозавров, живших в Африке, не были полностью изолированы, как полагалось ранее; в ту эпоху по-прежнему сохранялись контакты с Европой.

Исследование было опубликовано в журнале Nature Ecology and Evolution.

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