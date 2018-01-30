Где в Краснодаре построят школы и детские сады в ближайшие годы

Перенаселенный город, в котором по заявлениям мэрии живет 1,3 миллиона человек, словно трещит по швам. На дорогах уже привычные пробки, а в новых районах либо нет школ, либо нет мест в садах для маленьких жителей.

А в отчетах чиновников новые миллионы квадратных метров жилья и отсутствие очередей в школы и детские сады.

И все же дело понемногу сдвигается с мертвой точки. «Комсомолка» узнала, где и когда в Краснодаре откроются новые учебные заведения.

— В прошлом году в краевом центре по федеральной программе начали строить пять новых школ и три детских сада. Прямо сейчас там идут работы, — рассказали в пресс-службе городской администрации и предоставили полный список строящихся учебных заведений.

В него вошли:

Школа на 1100 мест в одну смену на улице Марины Цветаевой в ЖК «Казанский» (Западный обход).

Школа на 1550 мест в одну смену в Восточно-Кругликовском микрорайоне по улице Героя Аверкиева.

Школа на 1100 мест по улице Красных партизан, ¼ (Западный обход).

А также новый корпус на 400 мест в одну смену гимназии № 23 по улице Бакинской, 5.

Новый корпус для начальной школы № 81 в поселке Пригородном.

Детский сад на 170 мест появится в поселке Плодородном-2 по улице Александровской, 30.

Детский сад на 250 мест строят в поселке Индустриальном на улице Фанагорийской, 55.

Еще один детский сад возводят по ул. Красных Партизан, ¼ (Западный обход).

В микрорайоне «Московском» на улице Байбакова в минувшем году за счет застройщика начали строить школу на 1550 мест в одну смену.

Еще два учебных заведения практически готовы принимать первых учеников. Здесь перережут ленточку уже в ближайшее время.

Это школа на 1000 мест в хуторе Ленина на улице Наримановской, построенная за бюджетные средства.

А также школа на 1550 мест в микрорайоне «Губернском» на улице Героя Яцкова, ее городская администрация выкупит в дальнейшем.

Планы у чиновников довольно серьезные. Суждено ли им сбыться — увидим в ближайшие два года. До конца 2019 года запланировано ввести около 9000 тысяч мест в школах в одну смену.

В планах у администрации найти возможности строительства еще четырех новых учебных заведений и одного корпуса. Но денег на них пока не выделили.

В перспективе новый корпус на 300 мест должен появиться в гимназии № 92 по улице Пионерская, 38.

Школа на 1100 мест на улице Изобильной в поселке Российском.

Школа на 1100 мест в поселке Краснодарском.

Школа на 1100 мест в микрорайоне «Молодежном» в поселке Березовом.