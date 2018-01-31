Колесо обозрения появится в каждом городе Подмосковья
МОСКВА, 30 янв — РИА Недвижимость. Аттракционы «колесо обозрения» появятся в каждом городе Подмосковья, сообщили РИА Недвижимость в министерстве
МОСКВА, 30 янв — РИА Недвижимость. Аттракционы «колесо обозрения» появятся в каждом городе Подмосковья, сообщили РИА Недвижимость в министерстве
«В течение ближайших лет колеса обозрения появятся в каждом городе Подмосковья, включая средние и малые города», — сообщил собеседник агентства. Со ссылкой на министра ЖКХ Подмосковья Евгения Хромушина, он отметил, что установка популярных аттракционов будет проходить в рамках федерального приоритетного проекта «Формирование современной городской среды», реализация которой намечена в 2017—2021 годы. Хромушин считает, что место размещения колеса обозрения будут определять жители путем открытого голосования.
Ранее руководитель подмосковного МинЖКХ заявил, что в 2018 году первый такой аттракцион появится в подмосковных Люберцах. Выбор места будет определяться возможностью любоваться панорамой города не только днем, но и ночью, считает Хромушин.