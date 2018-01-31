Колесо обозрения появится в каждом городе Подмосковья

«В течение ближайших лет колеса обозрения появятся в каждом городе Подмосковья, включая средние и малые города», — сообщил собеседник агентства. Со ссылкой на министра ЖКХ Подмосковья Евгения Хромушина, он отметил, что установка популярных аттракционов будет проходить в рамках федерального приоритетного проекта «Формирование современной городской среды», реализация которой намечена в 2017—2021 годы. Хромушин считает, что место размещения колеса обозрения будут определять жители путем открытого голосования.