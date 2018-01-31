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10:17 (мск), источник: РИА Недвижимость

Колесо обозрения появится в каждом городе Подмосковья

МОСКВА, 30 янв — РИА Недвижимость. Аттракционы «колесо обозрения» появятся в каждом городе Подмосковья, сообщили РИА Недвижимость в министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«В течение ближайших лет колеса обозрения появятся в каждом городе Подмосковья, включая средние и малые города», — сообщил собеседник агентства. Со ссылкой на министра ЖКХ Подмосковья Евгения Хромушина, он отметил, что установка популярных аттракционов будет проходить в рамках федерального приоритетного проекта «Формирование современной городской среды», реализация которой намечена в 2017—2021 годы. Хромушин считает, что место размещения колеса обозрения будут определять жители путем открытого голосования.

Ранее руководитель подмосковного МинЖКХ заявил, что в 2018 году первый такой аттракцион появится в подмосковных Люберцах. Выбор места будет определяться возможностью любоваться панорамой города не только днем, но и ночью, считает Хромушин.

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