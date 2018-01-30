Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Шепелеву — 35: почему он сильный ведущий (хотя всех раздражает)
Врачи: «Теперь тяжелых пациентов никто не захочет брать»
Дмитрий Маликов и еще 6 звезд, обратившихся к суррогатным мамам
В Петербурге сдают квартиру, в которой жил Гнойный
Кейт Миддлтон сыграла в хоккей в Стокгольме
История скупердяя, создавшего IKEAЕсли бы будущий создатель империи мебельных магазинов родился в России, то он постоянно ходил бы в синяках
Европеец удивился реальной жизни в РФ - СМИ
СМИ: Почему Индия забраковала российские С-400
Жесткая битва грузовиков в пробке: видео из Казахстана
История самого первого автомобиля (не Бенца)
Врачи опасаются, что у Олега Табакова возможен отказ мозга
СМИ: Ксюша Бородина надела купальник не по размеру
Plus-size модель возмутилась ретушью своих снимков
Фото дня: Бондарчук и Андреева гримасничают на красной дорожке
«Мама ничего не ест»: сын Устиновой о ее похудении на 100 кг
Батрутдинов поделился эмоциями от отдыха с Бузовой
В Петербурге сдают квартиру, в которой жил Гнойный
Как молодой семье получить льготное жилье
Фоторепортажи
12В Париже Сена вышла из берегов
12В Нью-Йорке вручили Grammy-2018
17:59 (мск), источник: РИА Новости

В Крыму для туристов создали календарь самых интересных событий

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв — РИА Новости. В Крыму создали событийный календарь на 2018 год, в который вошло более 250 мероприятий, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

Источник: РИА "Новости"

Календарь, который создавался сотрудниками министерства курортов и туризма совместно с администрациями муниципальных образований, будет презентован на VI туристском форуме «Открытый Крым».

«Чем больше Крым будет наполнять себя яркими событиями, тем чаще о нем будут говорить как о территории гостеприимства и безопасности. Мы будем всячески содействовать продвижению таких мероприятий и совместными усилиями продолжим формировать позитивный образ Крыма как самобытного туристического региона, способного дружелюбно и весело встречать гостей круглый год», — сказал журналистам Волченко.

По его мнению, событийный туризм является одним из самых перспективных и динамично развивающихся направлений в туризме, и его доля в секторе туристических услуг ежегодно увеличивается.

«Крым может гордиться своим потенциалом культурного и исторического наследия, на котором и основывается большинство фестивалей, праздников, событий», — подчеркнул Вадим Волченко.

В частности, в календарь вошли как традиционные крымские фестивали, ставшие международными, «Великое русское слово», «Экстрим Крым», «Генуэзский шлем», «Боспорские агоны», «Koktebel Jazz Party», «Крымские тулумбасы», «Альминские высоты», «Барабулька», «Воздушное братство», «№Live in Blue Bay», так и праздники, посвященные дням культуры различных народов Крыма — русских, украинцев, крымских татар, греков, армян, болгар, немцев, а также детские и юношеские фестивали, спортивные состязания.

В календарь также включены праздники открытия и закрытия курортного сезона, гастрономические фестивали, посвященные сбору урожая и винно-гастрономические фестивали.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Собчак назвала крымчан 'неполноценными'
В Крыму инспектор ГИБДД попался на взятке в 30 тыс руб
Минфин США: «кремлевский список» приведет к новым санкциям
В Исландии не разрешили называть детей именем Андрей
В Египте обнаружен скелет десятиметрового титанозавра
Умер самый пожилой мужчина на планете
Как мошенники грабят людей с помощью фото ключей или авиабилета
Запои строго по расписанию: история скупердяя, создавшего IKEA
Красное на черном. Китайцы захватывают российский рынок икры
Спорт
ФИФА начала расследование в отношении Руслана Камболова В августе 2016 года Life.ru опубликовал имена 11 игроков, информация о которых якобы была передана в ФИФА независимой комиссией WADA
Авто
Китайцы решили посягнуть на корону Toyota Land Cruiser 200 Линейка моделей марки Roewe, которая принадлежит концерну SAIC, пополнилась большим рамным внедорожником Roewe RX8
Hi-Tech
Близнецы из Владимира потребовали от Apple 20 млн руб. за то, что iPhoneX их не различают Пользователи направили в российский офис компании Apple претензию...
Кино
Самбурская напугала преследователя съемочной группы «Ревизорро» Неизвестный мужчина преследовал команду телешоу на протяжении двух дней
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
Саратовский чиновник принял новостройку без газа, света, тепла и лифтов
Во Владивостоке открыли памятник Штирлицу
Начался прием заявок на получение ипотеки под 6 процентов
Леди
Знаменитости, которые не моют голову каждый день Вопрос о том, стоит ли мыть волосы каждый день (если они так быстро пачкаются), вечен
Дети
Дмитрий Маликов и еще 6 звезд, обратившихся к суррогатным мамам Рассказываем о шести самых обсуждаемых отечественных звездах, которые решились на этот шаг
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Квартира c удобной кухней-столовой в Москве
Как распознать правильный интерьер: 7 признаков
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь