В Крыму для туристов создали календарь самых интересных событий

Источник: РИА "Новости"

Календарь, который создавался сотрудниками министерства курортов и туризма совместно с администрациями муниципальных образований, будет презентован на VI туристском форуме «Открытый Крым».

«Чем больше Крым будет наполнять себя яркими событиями, тем чаще о нем будут говорить как о территории гостеприимства и безопасности. Мы будем всячески содействовать продвижению таких мероприятий и совместными усилиями продолжим формировать позитивный образ Крыма как самобытного туристического региона, способного дружелюбно и весело встречать гостей круглый год», — сказал журналистам Волченко.

По его мнению, событийный туризм является одним из самых перспективных и динамично развивающихся направлений в туризме, и его доля в секторе туристических услуг ежегодно увеличивается.

«Крым может гордиться своим потенциалом культурного и исторического наследия, на котором и основывается большинство фестивалей, праздников, событий», — подчеркнул Вадим Волченко.

В частности, в календарь вошли как традиционные крымские фестивали, ставшие международными, «Великое русское слово», «Экстрим Крым», «Генуэзский шлем», «Боспорские агоны», «Koktebel Jazz Party», «Крымские тулумбасы», «Альминские высоты», «Барабулька», «Воздушное братство», «№Live in Blue Bay», так и праздники, посвященные дням культуры различных народов Крыма — русских, украинцев, крымских татар, греков, армян, болгар, немцев, а также детские и юношеские фестивали, спортивные состязания.