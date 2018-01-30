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17:57 (мск), источник: Интерфакс

«Киносоюз» собрался подать в суд на Минкультуры из-за отзыва лицензии у «Смерти Сталина»

По словам главы «Киносоюза» Алексея Попогребского, это акт цензуры, который в дальнейшем может был применен к любому фильму.

Москва. 30 января. INTERFAX.RU — Общественная организация «Киносоюз» намерена подать в суд на Министерство культуры за отзыв прокатного удостоверения у фильма «Смерть Сталина», заявил «Интерфаксу» во вторник режиссер, председатель «Киносоюза» Алексей Попогребский.

«Мы прорабатываем юридическую сторону вопроса, поскольку наше глубокое убеждение в том, что в данный момент министерство культуры использует прокатное удостоверение в качестве инструмента избирательной цензуры. Цензура у нас запрещена законом».

То, что мы наблюдаем с конкретным фильмом — это исключительно волюнтаристское решение, субъективное чиновников Минкультуры, отозвать ранее выданное прокатное удостоверение перед прокатом.
Алексей Попогребский
Председатель «Киносоюза»

Он отметил, что в настоящее время прорабатываются формулировка и инстанция, в которую будет подано заявление.

«Мы считаем, что подобная практика изначально порочна, не так давно прокатные удостоверения выдавались уведомительным порядком — когда прокатчик или правообладатель уведомлял Минкультуры о том, что фильм с теми или иными выходными характеристиками готовится к прокату», — сказал председатель «Киносоюза».

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«Сейчас мы наблюдаем, что Минкультуры не просто по своему усмотрению двигает выход в прокат тех или иных фильмов, а просто запрещает выпуск фильмов на территории РФ на своё собственное частное усмотрение. Мы считаем, что (в сложившейся ситуации — ИФ) это должно принять юридическую плоскость», — продолжил Попогребский.

Комментируя заявления ведомства о том, что в выдаче прокатного удостоверения может быть отказано в случае, если в картине нарушаются законы РФ, председатель «Киносоюза» заявил, что «даже в таком случае подобное решение может принимать только суд, а не отдельные чиновники на своё собственное субъективное усмотрение».

Он отметил, что лицензия была отобрана у иностранного фильма, но в любой момент это может коснуться российской картины.

23 января министерство культуры РФ приняло решение об отзыве прокатного удостоверения у фильма британского режиссера Армандо Ианнуччи «Смерть Сталина», уведомив об этом прокатчика картины — ООО «Вольгафильм». Фильм «Смерть Сталина» — сатирическая комедия, которая повествует о борьбе за власть после смерти советского лидера. Мировая премьера картины состоялась в сентябре на кинофестивале в Торонто. В фильме сыграли Джейсон Айзекс, Ольга Куриленко, Стив Бушеми, Руперт Френд и другие.

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