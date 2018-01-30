Ученые рассказали, как курение электронных сигарет влияет на ДНК

Специалисты в области биологии проводили эксперименты на мышах, чтобы прийти к подобным выводам. Животных три месяца заставляли вдыхать пары от электронных сигарет с содержанием никотина. С течением времени у подопытных появились повреждения ДНК в клетках сердца, легких и мочевого пузыря.