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18:54 (мск), источник: БЕЛТА

Ученые рассказали, как курение электронных сигарет влияет на ДНК

Американски ученые выяснили, что вдыхаемый при курении электронных сигарет дым наносит вред ДНК и повышает риск развития онкологических заболеваний. Об этом сообщается на научном интернет-портале EurekAlert.

Источник: БЕЛТА

Специалисты в области биологии проводили эксперименты на мышах, чтобы прийти к подобным выводам. Животных три месяца заставляли вдыхать пары от электронных сигарет с содержанием никотина. С течением времени у подопытных появились повреждения ДНК в клетках сердца, легких и мочевого пузыря.

Исследователи также отметили, что пар от электронных сигарет содержит меньше канцерогенов, чем дым от обычных табачных изделий. Однако вейперы имеют высокий риск развития онкологических заболеваний.

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