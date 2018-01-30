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18:56 (мск), источник: Комсомольская правда

Американскую визу в Минске можно будет получить даже за день

Глава консульского отдела рассказала, почему отказывают заявителям и как наверняка получить право на въезд в США.

Источник: Комсомольская правда

C 1 февраля все неиммиграционные визы в США снова можно будет получать в Минске. Напомним, их не выдавали в Беларуси почти 10 лет, с тех пор как в 2008 году штат посольства США был сильно сокращен, а посол покинул страну.

— Я рад сообщить, что с 1 февраля консульский отдел будет предоставлять полный спектр визовых услуг. Любой гражданин или резидент Беларуси сможет обратиться за любой неиммиграционной визой в Минске, — сообщил временный поверенный в делах США в Беларуси Роберт Райли. — Пока ресурсы посольства продолжают оставаться ограниченными, мы не можем принимать заявки от не граждан и не резидентов Беларуси.

Визы будут выдавать на год, с правом многократного въезда. В посольствах США в других странах выдают визы и на пять, и на десять лет, но, как объяснили дипломаты, гражданам страны дают визы такой же продолжительности, какой эта страна выдает американцам. В случае Беларуси это год. Но, как уточнил господин Райли, этот вопрос уже озвучен белорусским властям. Возможно, срок увеличится. Цена визы стандартная во всем мире — 160 долларов.

Нет какого-то фиксированного пакета документов для подачи в посольство. Главное, чтобы заявитель записался на встречу с сотрудником консульского отдела, время, как правило, можно выбрать. И если его визовое заявление одобрено, визу могут выдать даже на следующий день.

— Существует какой-то миф о том, как тяжело получить визу в США. Я сталкивалась с этим практически в любой стране, где работала. Должна сказать, что в Беларуси большинство из тех, кто за ней обращается, ее получает, — уточнила Алета Ковенски, глава консульской службы. — Наша цель в том, чтобы как можно больше заявителей могло побывать в США. Это гораздо менее сложно, чем обычно думают.

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— Заявитель должен убедить консульского сотрудника, что он или она собирается вернуться в свое государство после пребывания в США, — пояснила госпожа Ковенски. — Это не значит, что для доказательства этого намерения заявитель должен быть очень богат или показывать свой банковский счет. Это значит, что нам нужно, чтобы заявитель объяснил, почему он вернется домой в Беларусь. И большинство из них делает это достаточно легко. Приведу пример. Заявитель, который хотел навестить своего школьного друга в США. И хотя этот человек не был уж очень обеспечен, но вся его семья — в Беларуси, у него есть собственность, в частности — дача. Было очевидно, что он не собирается оставаться в США. Лучший заявитель — тот, который может показать свои связи с Беларусью, и это не обязательно деньги.

До сих пор американские визы белорусы получали в Москве, Киеве, Варшаве… В Минске их выдавали только некоторым категориям граждан — например, тем, кто старше 70 лет или ехал по программам обмена. Впрочем, таких набиралось 7 — 8 тысяч человек в год. Всего в мире американские визы получили 18 000 граждан Беларуси. В посольстве не берутся предсказывать, сколько людей придет к ним за визами, но ориентируются на цифру примерно в два раза большую. Штат консульского отдела уже расширили, и с 1 февраля ждут первых посетителей.

— Мы надеемся на существенный рост количества выданных виз, — сказал Роберт Райли. — Ведь это прекрасная возможность для путешествий и налаживания контактов между людьми.

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