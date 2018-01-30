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18:22 (мск), источник: РИА Крым

Суперлуние в Крыму: когда посмотреть и чем грозит

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв — РИА Новости Крым. В среду жители Земли смогут наблюдать первое полное лунное затмение и второе суперлуние 2018 года. Об астрофизической природе этих явлений и их астрологическом значении РИА Новости Крым рассказал кандидат физико-математических наук, .

Источник: РИА "Новости"

Стоит отметить, что днем во вторник Луна приблизилась к Земле на 358 тыс 994 км, притом что расстояние между планетой и спутником колеблется от 356 тыс до 406 тыс км. Полное же затмение, уточняется на сайте Московского планетария, произойдет 31 января с 14.48 до 18.11 по московскому времени.

Так называемое суперлуние — это просто полнолуние, которое происходит, когда Луна наиболее близко проходит к Земле. Явление раз в несколько лет повторяется.
Алексей Бакланов
ученый секретарь Крымской астрофизической обсерватории

Он отметил, что в научном обиходе термин «суперлуние» не употребляется, для обозначения этого явления астрономы используют традиционные «затмение» и «полнолуние».

По словам ученого, затмения происходят в моменты полнолуния, когда на одной прямой располагаются три небесных тела — Солнце, Луна, Земля. В эти моменты на спутник нашей планеты ложится земная тень, из-за чего он приобретает красноватый оттенок. В зависимости от того, покрывает ли тень весь лунный диск или только его часть, различаются полные и частные затмения.

Как уточнил Бакланов, полная «кровавая луна» появится в темное время суток, первыми ее смогут увидеть жители западного полушария планеты. «Наблюдать затмение можно будет в любой точке Крыма. Но, к сожалению, это будет проблематично, поскольку по большой части оно придется на дневное время», — подчеркнул он.

Притом что сама по себе «кровавая луна» не является редкостью, наблюдать ее одновременно с полным затмением приходится не так уж часто. По данным NASA, в последний раз такое крайне редкое тройное астрономическое событие, как «голубое кровавое суперлуние» («a super blue blood moon»), наблюдалось в марте 1866 года, менее чем через год после окончания гражданской войны в Америке. Следующие крупные суперлуния ожидаются 31 декабря 2028 года и 31 января 2037 года.

На сайте Московского планетария отмечается, что полное затмение Луны будет видно на всей территории России, кроме западных и юго-западных районов, где Луна появится вечером только в конце затмения.

Также суперлуние будет видно из Восточной Европы, Восточной Африки, Азии, Австралии, Тихого океана и Северной Америки. «Видимый диаметр Луны увеличится примерно на 8%. Это второе суперлуние 2018 года. Первое и самое близкое состоялось 2 января 2018 года», — говорится на сайте.

В планетарии уточнили, что само полное затмение начнется в 13.49, а его максимальная фаза наступит в 16.29. В этот момент потемнение (покраснение) спутника нашей планеты будет максимальным. Луна будет находиться в земной тени около 77 минут.

Примечательно, что следующее полное затмение Луны, которое состоится 27 июля 2018 года, станет самым длительным в XXI веке. «Его продолжительность составит 103 минуты. Более того, рядом с Луной будет находиться Марс в своем великом противостоянии», — подчеркнули в Московском планетарии.

Крымский астролог Татьяна Гурьева рассказала РИА Новости Крым, что в отличие от солнечного лунное затмение не настолько «катастрофично» с психологической точки зрения и по своей астрологической природе.

Во время полнолуния голова у нас остается трезвой, а чувства и эмоции «закрываются». А значит, мы можем какие-то вещи оценивать трезво, увидеть и понять то, что доселе было непонятно, скрыто от нашего внимания. Лунное затмение, как и полнолуние, дает возможность увидеть трезво ту или иную ситуацию, пренебречь чувствами, эмоциями, попыткой выдавать желаемое за действительное. В этом есть позитивный элемент. В то же время подобное трезвомыслие может быть спровоцировано стрессом, особенно у людей, которые привыкли жить иллюзиями.
Татьяна Гурьева
астролог

Астролог также отметила, что предстоящий период суперлуния обещает стать весьма богатым на озарения и откровения для людей науки. «В этот момент возможны серьезные научные открытия, воплощение которых станет возможным уже в ближайшее время», — пояснила она.

Кроме того, Гурьева добавила, что для различных комбинаторов и махинаторов суперлуние может обернуться вскрытием их темных схем. «Более того, для некоторых из них это станет временем возмездия», — подчеркнула астролог.

Не пройдет даром суперлуние и для тех, кто, формально трудясь в команде, не прилагает никаких усилий для того, чтобы действия команды были более слаженными. «Обстоятельства жизни будут побуждать их зашевелиться, чтобы измениться и перейти от слов к делу. Если же вопреки обстоятельствам они продолжат фактически бездействовать, полагаясь на команду, их ожидают серьезные потрясения», — заключила Гурьева.

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