Дегустация насекомых. Посмотрите на тайное умение Николь Кидман
Издание Vanity Fair опубликовало новое видео рубрики Secret Talent Theatre, в которой знаменитости демонстрируют свои неожиданные навыки.
Издание Vanity Fair опубликовало новое видео рубрики Secret Talent Theatre, в которой знаменитости демонстрируют свои неожиданные навыки.
Оказалось, что актриса Николь Кидман обладает способностью непринужденно дегустировать гусениц, сверчков и жареных кузнечиков.
Два миллиарда людей во всем мире едят жуков, и я — одна из них.
Кидман попробовала живых гусениц бражника, мучных червей, сверчков и жареных кузнечиков.
Вкус мучных червей актриса охарактеризовала как «фруктовый», а сверчки оказались похожи на «волосатый орех». Кидман особенно порекомендовала кузнечиков, назвав их «восхитительными и изысканными».
Ролики Secret Talent Theatre длятся всего