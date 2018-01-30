Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Космос, Боярская и «Нелюбовь»: в Москве раздали «Золотых орлов»
Врачи: «Теперь тяжелых пациентов никто не захочет брать»
Дмитрий Маликов и еще 6 звезд, обратившихся к суррогатным мамам
В России могут ввести единый стандарт для заборов
Ольга Бузова высказалась о свадьбе Дмитрия Тарасова
История скупердяя, создавшего IKEAЕсли бы будущий создатель империи мебельных магазинов родился в России, то он постоянно ходил бы в синяках
Эксперт об Украине: крымский сценарий может повториться в 2018-м
МОК отреагировал на письмо Виктора Ана - СМИ
Новая Toyota Camry: известны двигатели в России
Илон Маск лишился зарплаты на 10 лет
Врачи опасаются, что у Олега Табакова возможен отказ мозга
СМИ: Ксюша Бородина надела купальник не по размеру
Ольга Бузова высказалась о свадьбе Дмитрия Тарасова
Кейт Миддлтон сыграла в хоккей в Стокгольме
«Мама ничего не ест»: сын Устиновой о ее похудении на 100 кг
Батрутдинов поделился эмоциями от отдыха с Бузовой
В РФ разрешили оформлять жилье в собственность по сроку давности
Как в России изменятся тарифы на ЖКХ
Фоторепортажи
12В Париже Сена вышла из берегов
12В Нью-Йорке вручили Grammy-2018
18:38 (мск), источник: Esquire

Дегустация насекомых. Посмотрите на тайное умение Николь Кидман

Издание Vanity Fair опубликовало новое видео рубрики Secret Talent Theatre, в которой знаменитости демонстрируют свои неожиданные навыки.

Источник: AP 2018

Оказалось, что актриса Николь Кидман обладает способностью непринужденно дегустировать гусениц, сверчков и жареных кузнечиков.

Читайте также
«Мне 69, и это только начало»: почему среди моделей все больше пожилых
Два миллиарда людей во всем мире едят жуков, и я — одна из них.
Николь Кидман

Кидман попробовала живых гусениц бражника, мучных червей, сверчков и жареных кузнечиков.

Вкус мучных червей актриса охарактеризовала как «фруктовый», а сверчки оказались похожи на «волосатый орех». Кидман особенно порекомендовала кузнечиков, назвав их «восхитительными и изысканными».

Ролики Secret Talent Theatre длятся всего одну-две минуты, поэтому звезды часто демонстрируют менее экстравагантные умения. Например, Эмма Стоун прыгает на пого-стике, Сирша Ронан заваривает чай, а Эль Фаннинг показывает балетное па.

Во время загрузки произошла ошибка.
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 “Если ты богат и знаменит, то виноват еще перед тем, как начал говорить»
Врача сборной США по гимнастике приговорили к 175 годам за сексуальное наси
Минфин США: «кремлевский список» приведет к новым санкциям
В Исландии не разрешили называть детей именем Андрей
В Египте обнаружен скелет десятиметрового титанозавра
Умер самый пожилой мужчина на планете
Как мошенники грабят людей с помощью фото ключей или авиабилета
Запои строго по расписанию: история скупердяя, создавшего IKEA
Красное на черном. Китайцы захватывают российский рынок икры
Спорт
ФИФА начала расследование в отношении Руслана Камболова В августе 2016 года Life.ru опубликовал имена 11 игроков, информация о которых якобы была передана в ФИФА независимой комиссией WADA
Авто
Китайцы решили посягнуть на корону Toyota Land Cruiser 200 Линейка моделей марки Roewe, которая принадлежит концерну SAIC, пополнилась большим рамным внедорожником Roewe RX8
Hi-Tech
Близнецы из Владимира потребовали от Apple 20 млн руб. за то, что iPhoneX их не различают Пользователи направили в российский офис компании Apple претензию...
Кино
Самбурская напугала преследователя съемочной группы «Ревизорро» Неизвестный мужчина преследовал команду телешоу на протяжении двух дней
Недвижимость
Первые дома по реновации будут готовы для заселения в ближайшее время
Жемчужина Адриатики: что может предложить Хорватия взамен московской «двушки»
Статую Свободы закрыли из-за нехватки средств
Минстрой утвердил новые показатели средней рыночной стоимости жилья
Леди
Знаменитости, которые не моют голову каждый день Вопрос о том, стоит ли мыть волосы каждый день (если они так быстро пачкаются), вечен
Дети
Дмитрий Маликов и еще 6 звезд, обратившихся к суррогатным мамам Рассказываем о шести самых обсуждаемых отечественных звездах, которые решились на этот шаг
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь