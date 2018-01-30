В Белстате считают, что белорусы стали меньше пить

— В Беларуси — положительная динамика в снижении потребления алкоголя. По сравнению с 2011 в прошедшем 2017 году, употребление алкоголя уменьшилось на 5,1 литра или на 32,7% в процентном выражении (на душу населения). Можно сделать вывод, что белорусы становятся более приверженными к ведению здорового образа жизни и избавлению от вредных привычек, — сделала вывод Елена Кухаревич.