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22:05 (мск), источник: Комсомольская правда

В Белстате считают, что белорусы стали меньше пить

В Белстате провели модульное обследование, изучая отношения белорусов к ЗОЖу. В качестве респондентов привлекли свыше 6000 человек.

Источник: Комсомольская правда

Итоги опроса для журналистов озвучила Елена Кухаревич, зампредседателя Национального статистического комитета, сообщается на сайте ведомства.

Среди вопросов о вредных привычках, питании и медобслуживании, возник вопрос о потреблении алкоголя.

Выяснилось, что объемы выпитого алкоголя в стране снизились больше, чем на 30%.

— В Беларуси — положительная динамика в снижении потребления алкоголя. По сравнению с 2011 в прошедшем 2017 году, употребление алкоголя уменьшилось на 5,1 литра или на 32,7% в процентном выражении (на душу населения). Можно сделать вывод, что белорусы становятся более приверженными к ведению здорового образа жизни и избавлению от вредных привычек, — сделала вывод Елена Кухаревич.

Взрослые жители Беларуси реже пьют для снижения стресса, об этом сказали 95 из 100 опрошенных, употребляющих крепкий алкоголь, и еще 76% пьющих пиво.

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