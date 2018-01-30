В Белстате считают, что белорусы стали меньше пить
В Белстате провели модульное обследование, изучая отношения белорусов к ЗОЖу. В качестве респондентов привлекли свыше 6000 человек.
В Белстате провели модульное обследование, изучая отношения белорусов к ЗОЖу. В качестве респондентов привлекли свыше 6000 человек.
Итоги опроса для журналистов озвучила Елена Кухаревич, зампредседателя Национального статистического комитета, сообщается на сайте ведомства.
Среди вопросов о вредных привычках, питании и медобслуживании, возник вопрос о потреблении алкоголя.
— В Беларуси — положительная динамика в снижении потребления алкоголя. По сравнению с 2011 в прошедшем 2017 году, употребление алкоголя уменьшилось на 5,1 литра или на 32,7% в процентном выражении (на душу населения). Можно сделать вывод, что белорусы становятся более приверженными к ведению здорового образа жизни и избавлению от вредных привычек, — сделала вывод Елена Кухаревич.
Взрослые жители Беларуси реже пьют для снижения стресса, об этом сказали 95 из 100 опрошенных, употребляющих крепкий алкоголь, и еще 76% пьющих пиво.