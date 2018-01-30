Пермячка стала участницей 1/8 финала конкурса «Краса Вселенной 2018»
В отборочных этапах будут принимать участие конкурсантки из 100 стран мира.
В отборочных этапах будут принимать участие конкурсантки из 100 стран мира.
24-летняя пермячка Анастасия Ладейщикова стала участницей 1/8 финала международного конкурса красоты «Краса Вселенной 2018». В анкете на сайте сказано, что девушка — мастер спорта по художественной гимнастике. Она окончила ПНИПУ по специальности «Инженер промышленного и гражданского строительства». Также Анастасия является участницей и победительницей конкурсов красоты «Мисс бикини 2016», «Краса России Пермский край 2016», «Miss Earth Russia Air» на конкурсе «Краса России 2016».
Международный конкурс красоты «Краса Вселенной 2018» объявил о запуске кастингов по всему миру. В отборочном туре могла принять участие любая незамужняя и бездетная девушка ростом от 165 см в возрасте от 18 до 26 лет.
После рассмотрения заявок стартуют
Как рассказали организаторы, в отборочных этапах будут принимать участие конкурсантки из 100 стран мира. В финал конкурса выйдут лишь 15 участниц.
Финал конкурса планируется провести во второй половине 2018 года в Москве в одном из концертных залов России. Однако организаторы не исключают вариант, при котором впервые в истории мирового
Первый финал международного конкурса «Краса Вселенной 2017» прошёл 10 ноября 2017 года. Победительницей конкурса стала Анна Муминова из Таджикистана, получившая титул «Краса Вселенной 2017».
В этом году победительница получит денежный приз и подарки от спонсоров на общую сумму $50 000 (USD), титул «Краса Вселенной 2018», корону победительницы.