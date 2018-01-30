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21:22 (мск), источник: АиФ Прикамье

Пермячка стала участницей 1/8 финала конкурса «Краса Вселенной 2018»

В отборочных этапах будут принимать участие конкурсантки из 100 стран мира.

24-летняя пермячка Анастасия Ладейщикова стала участницей 1/8 финала международного конкурса красоты «Краса Вселенной 2018». В анкете на сайте сказано, что девушка — мастер спорта по художественной гимнастике. Она окончила ПНИПУ по специальности «Инженер промышленного и гражданского строительства». Также Анастасия является участницей и победительницей конкурсов красоты «Мисс бикини 2016», «Краса России Пермский край 2016», «Miss Earth Russia Air» на конкурсе «Краса России 2016».

Международный конкурс красоты «Краса Вселенной 2018» объявил о запуске кастингов по всему миру. В отборочном туре могла принять участие любая незамужняя и бездетная девушка ростом от 165 см в возрасте от 18 до 26 лет.

После рассмотрения заявок стартуют интернет-голосования (1/8 финала и четвертьфиналы).

Как рассказали организаторы, в отборочных этапах будут принимать участие конкурсантки из 100 стран мира. В финал конкурса выйдут лишь 15 участниц.

Финал конкурса планируется провести во второй половине 2018 года в Москве в одном из концертных залов России. Однако организаторы не исключают вариант, при котором впервые в истории мирового шоу-бизнеса финал конкурса может пройти на самом загадочном материке Земли — Антарктиде. Кстати, на новогодних праздниках флаг конкурса (впервые в истории конкурсов красоты) уже покорил Антарктиду.

Первый финал международного конкурса «Краса Вселенной 2017» прошёл 10 ноября 2017 года. Победительницей конкурса стала Анна Муминова из Таджикистана, получившая титул «Краса Вселенной 2017».

В этом году победительница получит денежный приз и подарки от спонсоров на общую сумму $50 000 (USD), титул «Краса Вселенной 2018», корону победительницы.

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