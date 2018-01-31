Два мобильных пункта обогрева для водителей развёрнуты в Нижегородской области

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области, в связи с прогнозом неблагоприятных погодных условий мобильные пункты обогрева развернуты на федеральных трассах М-7 Москва-Уфа и Р-159 Нижний Новгород-Киров.

В частности, они расположены в районе деревни Ветчак Кстовского района и деревни Рекшино г. о.г. Бор.

В состав мобильного пункта обогрева входят: штабная палатка со связью, палатка для отдыха на 20 мест в Ветчаке и на 10 мест в Рекшино; а также палатки для приёма пищи и для оказания первой доврачебной помощи.

Таким образом, водители и пассажиры смогут там остановиться и получить всю необходимую им помощь.

Кроме того, в местах дислокации мобильных пунктов обогрева дежурит личный состав пожарно-спасательных подразделений ГУ МЧС России по Нижегородской области с основной и специальной техникой для ликвидации любой нештатной ситуации — всего 16 человек личного состава и шесть единиц техники.