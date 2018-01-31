Два мобильных пункта обогрева для водителей развёрнуты в Нижегородской области
Два мобильных пункта обогрева развёрнуты на федеральных трассах Нижегородской области.
Два мобильных пункта обогрева развёрнуты на федеральных трассах Нижегородской области.
Как сообщает
В частности, они расположены в районе деревни Ветчак Кстовского района и деревни Рекшино г. о.г. Бор.
В состав мобильного пункта обогрева входят: штабная палатка со связью, палатка для отдыха на 20 мест в Ветчаке и на 10 мест в Рекшино; а также палатки для приёма пищи и для оказания первой доврачебной помощи.
Таким образом, водители и пассажиры смогут там остановиться и получить всю необходимую им помощь.
Кроме того, в местах дислокации мобильных пунктов обогрева дежурит личный состав
Согласно информации, подразделения функционируют в режиме «Повышенная готовность».