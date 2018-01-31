Самолет с 85 сантехниками экстренно сел в Осло из-за сломанного туалета

Источник: Sputnik.by

Лайнер рейса DY1156 вылетел утром из Осло в Мюнхен, однако, не пересекая границы Норвегии, развернулся и отправился в сторону столицы страны. Самолет сделал несколько кругов возле Осло и сел в аэропорту города.

«Рейс DY1156, который должен был лететь из Осло в Мюнхен, был вынужден вернуться обратно, когда были выявлены неполадки в туалетах на борту», — заявила ресурсу советник по вопросам транспорта Фатима Элькади.

Сообщается, что на борту 185-местного воздушного судна находились 85 сантехников норвежской компании Rørkjøp, которые летели в Мюнхен в командировку. Директор фирмы Франк Олсен изданию заявил, что его работники были готовы починить неисправность, но сделать это было технически невозможно.

«Мы хотели починить туалеты, но, к сожалению, это нужно было делать извне. Поэтому не решились отправлять сантехника за борт на высоте 10 тысяч метров», — сказал он.

Олсен также уточнил, что произошедшее пассажиры самолета приняли с иронией и изрядно повеселились.