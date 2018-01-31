Спасать людей на воде уральскому отряду МЧС поможет «Пиранья»
Новая аэролодка способна добраться до самых труднодоступных мест.
Новая аэролодка способна добраться до самых труднодоступных мест.
Патрулировать акватории уральским спасателям станет проще, а спасать людей сотрудники МЧС станут быстрее. В Уральский региональный
Аэролодка является своеобразным гибридом
— Такой усовершенствованной техники у уральских спасателей раньше не было. Задачи, которые поможет выполнять «Пиранья», самые разные. Человек в воде, рыбаки на отколовшейся льдине, переворот судна, бедствие в труднодоступных местах, — отметил руководитель УрПСО Игорь Макаров.
Аэролодка уже прошла испытания и вскоре выйдет на дежурство на один из самых опасных водоемов Свердловской области — Белоярское водохранилище.