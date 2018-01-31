Спасать людей на воде уральскому отряду МЧС поможет «Пиранья»

Источник: Комсомольская правда

Патрулировать акватории уральским спасателям станет проще, а спасать людей сотрудники МЧС станут быстрее. В Уральский региональный поисково-спасательный отряд поступила аэролодка «Пиранья 6».

Аэролодка является своеобразным гибридом судов-амфибий, скоростных глиссеров и аэросаней. При грузоподъемности больше тонны она способна разгоняться свыше 100 километров в час. На борту «Пираньи» могут разместиться десять человек или до полутора тонн груза. Лодка одинаково легко передвигается по воде, льду, болоту и камышам.

— Такой усовершенствованной техники у уральских спасателей раньше не было. Задачи, которые поможет выполнять «Пиранья», самые разные. Человек в воде, рыбаки на отколовшейся льдине, переворот судна, бедствие в труднодоступных местах, — отметил руководитель УрПСО Игорь Макаров.