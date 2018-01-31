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09:32 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В регионах Сибири усиливают меры профилактики гриппа и ОРВИ

Масочный режим сегодня вводят в Республике Тыва в социальных учреждениях — и усиливают меры профилактики: в регионе превышен эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ. Пока только среди детей до 6 лет, однако, в поликлиниках с каждым днем всё больше пациентов.

Источник: РИА "Новости"

По сравнению с прошлым годом, количество заболевших гриппом и ОРВИ в регионе меньше почти на 50%. Помогли морозы, говорят врачи. С потеплением в школах Кызыла возобновлены занятия — сейчас-то и ожидается превышение эпидемиологического порога.

Виктория Хелин-оол, главный специалист-эксперт отдела эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Республике Тыва: «По оперативным данным ежедневного мониторинга заболеваемости ОРВИ и гриппом, за четвертую неделю зарегистрирован 2 301 случай ОРВИ. Показатель заболеваемости составил более 70 процентов».

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Ольга Ворона, корреспондент: «Ежедневно в инфекционную больницу республики доставляется 7−8 человек, больных гриппом и ОРВИ, причем половина из них — это дети до шести лет. Люди обращаются за помощью врачей, когда у них начинается температура или лихорадка, а доставляет их в основном карета скорой помощи».

Врачи настоятельно рекомендуют обращаться за помощью к медикам в первые дни заболевания и не водить в школу и в детские сады детей с гриппом и ОРВИ, потому что зараза распространяется воздушно-капельным путем. Один больной человек может заразить несколько десятков здоровых людей.

В социальных учреждениях Кызыла введен масочный режим. Роспотребнадзор рекомендует усилить меры профилактики по борьбе с гриппом и ОРВИ. Ведется ежедневный мониторинг.

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