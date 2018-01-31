В регионах Сибири усиливают меры профилактики гриппа и ОРВИ

Источник: РИА "Новости"

По сравнению с прошлым годом, количество заболевших гриппом и ОРВИ в регионе меньше почти на 50%. Помогли морозы, говорят врачи. С потеплением в школах Кызыла возобновлены занятия — сейчас-то и ожидается превышение эпидемиологического порога.

Виктория Хелин-оол, главный специалист-эксперт отдела эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Республике Тыва: «По оперативным данным ежедневного мониторинга заболеваемости ОРВИ и гриппом, за четвертую неделю зарегистрирован 2 301 случай ОРВИ. Показатель заболеваемости составил более 70 процентов».

Читайте также Пять человек заболели гриппом в Новосибирской области

Ольга Ворона, корреспондент: «Ежедневно в инфекционную больницу республики доставляется 7−8 человек, больных гриппом и ОРВИ, причем половина из них — это дети до шести лет. Люди обращаются за помощью врачей, когда у них начинается температура или лихорадка, а доставляет их в основном карета скорой помощи».

Врачи настоятельно рекомендуют обращаться за помощью к медикам в первые дни заболевания и не водить в школу и в детские сады детей с гриппом и ОРВИ, потому что зараза распространяется воздушно-капельным путем. Один больной человек может заразить несколько десятков здоровых людей.