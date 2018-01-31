Территории для благоустройства выберут голосованием 18 марта

— Программа «Комфортная городская среда» (приоритетный федеральный проект, инициированный Президентом РФ Владимиром Путиным. — Прим. ред.) закрыта в декабре со 100-процентным выполнением, освоение денежных средств составило 99,4 процента, — сообщил Евгений Ким, врио министра ЖКХ и энергетики области, на заседании комитета Заксобрания по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам.
В Новосибирске в рамках федеральной программы отремонтировано 126 дворовых территорий, проведен первый этап масштабной реконструкции Михайловской набережной. Малые города региона также заметно преобразились.
— По результатам реализации подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» за 2015−2016 годы плановые значения показателей достигнуты. По одному из них план выполнен на 168,3 процента: площадь обустроенных зон отдыха, спортивных и детских площадок, зон озеленения, тротуаров и проездов, приведенных в надлежащее состояние, на территории населенных пунктов Новосибирской области на конец 2016 года составила 30,8 тысячи квадратных метров при плане 18,3 тысячи. Фактический показатель увеличился за счет дополнительных работ на объектах в Черепаново и Бердске, — отметил аудитор Контрольно-счетной палаты Новосибирской области Валерий Алехин.
По его данным, выполнены работы по приведению в надлежащее состояние 1,8 тысячи квадратных метров тротуаров в Татарске, а также по благоустройству городского парка в Бердске и привокзальной площади в Черепаново, по реконструкции фонтана в Искитиме.
Объем финансирования подпрограммы в 2015—2017 годах за счет всех источников составил 873,8 миллиона рублей, из них 479,2 миллиона — средства федерального бюджета, 314,5 миллиона — областного, 72,2 миллиона — местных бюджетов, 7,8 миллиона — внебюджетных источников.
— Первый блин, думаю, не комом. Проект будет действовать в течение пяти лет. Надеюсь, уже в 2018 году механизм будет отработан, — высказал свое мнение заместитель председателя комитета Вадим Агеенко.
Первый год осуществления на местах этого приоритетного проекта не только порадовал достижениями, но и показал слабые звенья. Аудиторы контрольно-счетной палаты проанализировали недостатки и пришли к выводу, что они во многом системные и связаны с принципиальным подходом к выстраиванию механизма его реализации от проектной документации до конечного этапа освоения бюджетных средств.
В связи с этим на заседании комитета было принято решение усилить контроль за качеством благоустройства населенных пунктов области.
— Проект «Комфортная городская среда», как и программа «Чистая вода», другие программы, — заложники федерального закона № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Сначала на торгах потенциальные подрядчики снижают цены, а за этим следует и снижение качества. Надо приближать программы к реалиям, — заявил первый заместитель председателя Законодательного собрания Андрей Панферов.
Эту позицию члены комитета дружно поддержали. Заместитель председателя комитета Олег Сметанин привел длинный список жалоб жителей улиц Ленинского района в связи с низким качеством работ. Материалы проверки переданы в профильное министерство региона. Дмитрий Козловский, заместитель председателя комитета, призвал привлекать к контролю проведения работ по благоустройству общественников, активных жителей:
— У меня на округе был случай, когда бабушка-общественница заметила, что асфальт начали укладывать без битума. Она сказала рабочим, что они действуют не по правилам, и пригрозила, что сфотографирует это. Они переложили.
В докладе аудиторов упоминаются нарушения условий закупок (92 процента контрактов исполнены с несоблюдением сроков), технических регламентов, много замечаний по качеству выполненных работ. Депутаты также пеняли на то, что из-за срыва сроков освоения средств есть объекты, которые «ушли под снег».
Евгений Ким признал, что сроки выхода на конкурсные процедуры по объектам сместились на середину года, в таком положении все регионы страны. Министерством подготовлены корректировки и методические рекомендации для муниципальных образований области. Что касается качества работ, то врио министра привел пример, когда министерство заставило бракодела-подрядчика в Черепаново убрать весь некачественно уложенный асфальт и сделать новый.
Комментарий Дмитрий Козловский, заместитель председателя комитета Законодательного собрания по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам:
— Члены комиссии по реализации приоритетного проекта предлагают в 2018 году не давать деньги муниципальным образованиям, к работе которых много претензий. Я против. Наказывая муниципальное образование, мы накажем жителей. Средства выделять будут всем. Информацию о недостатках в работе мы разослали депутатам, чтобы они наладили свой контроль на местах.
Опубликовано в газете «Советская Сибирь» № 5 от 31 января 2018 года.