Синоптики прогнозируют вторую волну метелей
Сильные снегопады на Европейской территории России ослабеют в ближайшие дни. Но в первых числах февраля нас ждет вторая волна осадков.
Сильные снегопады на Европейской территории России ослабеют в ближайшие дни. Но в первых числах февраля нас ждет вторая волна осадков.
Метели практически на всей центральной части страны 31 января будут сопровождаться еще и сильным ветром, рассказала «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
При этом на Европейской части снег не ослабляет морозов. В Центральных областях, в том числе Москве, ночью 1 февраля 10−15 градусов мороза, днем 4−6 градусов. Схожая погода в Ленинградской и соседних областях: до 14 градусов мороза ночью, и до 7 ниже нуля днем.
С осадками погода на юге: в Волгоградской области,
Снег пойдет на спад 1 февраля, но ко 2 февралю подойдет циклон с новой порцией осадков. Погода снова станет ветреной с перепадами температур.
За Уралом уже нет сильных морозов. Островки холода наблюдаются только на севере Красноярского края, у Байкала — в Бурятии. Очень холодно на Дальнем Востоке. Особенно на островах. К примеру, на Сахалине по ночам 33−38 градусов мороза. Самые холодные точки на карте страны сейчас Якутия и Эвенкия, где ночью столбики термометров опускаются до -45 градусов.