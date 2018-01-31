Синоптики прогнозируют вторую волну метелей

Метели практически на всей центральной части страны 31 января будут сопровождаться еще и сильным ветром, рассказала «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

При этом на Европейской части снег не ослабляет морозов. В Центральных областях, в том числе Москве, ночью 1 февраля 10−15 градусов мороза, днем 4−6 градусов. Схожая погода в Ленинградской и соседних областях: до 14 градусов мороза ночью, и до 7 ниже нуля днем.

С осадками погода на юге: в Волгоградской области, Карачаево-Черкесии, горах Адыгеи, Северной Осетии, Краснодарском крае. В том числе на Черноморском побережье в районе Сочи. В Ставропольском и Краснодарском крае ветер 20 и 23 метра в секунду. А в горах Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии до 25 метров в секунду. При этом на юге температура держится около 0 градусов, на Черноморском побережье 5−10 градусов тепла.

Снег пойдет на спад 1 февраля, но ко 2 февралю подойдет циклон с новой порцией осадков. Погода снова станет ветреной с перепадами температур.