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09:51 (мск), источник: "Российская газета"

Синоптики прогнозируют вторую волну метелей

Сильные снегопады на Европейской территории России ослабеют в ближайшие дни. Но в первых числах февраля нас ждет вторая волна осадков.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: -5° 45% 769 мм рт. ст. 5 м/с

Метели практически на всей центральной части страны 31 января будут сопровождаться еще и сильным ветром, рассказала «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

При этом на Европейской части снег не ослабляет морозов. В Центральных областях, в том числе Москве, ночью 1 февраля 10−15 градусов мороза, днем 4−6 градусов. Схожая погода в Ленинградской и соседних областях: до 14 градусов мороза ночью, и до 7 ниже нуля днем.

С осадками погода на юге: в Волгоградской области, Карачаево-Черкесии, горах Адыгеи, Северной Осетии, Краснодарском крае. В том числе на Черноморском побережье в районе Сочи. В Ставропольском и Краснодарском крае ветер 20 и 23 метра в секунду. А в горах Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии до 25 метров в секунду. При этом на юге температура держится около 0 градусов, на Черноморском побережье 5−10 градусов тепла.

Снег пойдет на спад 1 февраля, но ко 2 февралю подойдет циклон с новой порцией осадков. Погода снова станет ветреной с перепадами температур.

За Уралом уже нет сильных морозов. Островки холода наблюдаются только на севере Красноярского края, у Байкала — в Бурятии. Очень холодно на Дальнем Востоке. Особенно на островах. К примеру, на Сахалине по ночам 33−38 градусов мороза. Самые холодные точки на карте страны сейчас Якутия и Эвенкия, где ночью столбики термометров опускаются до -45 градусов.

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