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10:09 (мск), источник: ДЕЙТА

Константин Богданенко получил важную должность в краевой администрации

Константин Богданенко приступит к работе в администрации региона с 1 февраля. Распоряжение об этом подписал руководитель края Андрей Тарасенко, сообщили DEITA. RU в администрации Приморья.

Источник: AP 2018

Заместитель главы региона будет курировать работу департаментов экономики и развития предпринимательства, проектного управления, а также работу Инвестагенства Приморского края.

Кроме того, в ведении нового вице-губернатора — вопросы социально-экономического развития Приморья. В частности, реализацию комплексного плана социально-экономического развития Приморья до 2025 года, который будет способствовать устойчивому сбалансированному экономическому росту края. Реализация стратегического документа также позволит достичь более высоких показателей социального развития, чем в среднем по России — такую задачу поставил президент России Владимир Путин.

Комплексный план предусматривает мероприятия по развитию социальной инфраструктуры Приморья на сумму более 12,6 миллиардов рублей, из них в 2018 году — 5,8 миллиардов рублей. Это мероприятия в сфере здравоохранения, культуры, образования, развития физической культуры и спорта, социальной защиты населения.

Отметим, до сегодняшнего дня Константин Богданенко являлся депутатом краевого Законодательного Собрания Приморского края. В среду, 31 января, на первом в этом году заседании краевого парламента, по личному заявлению депутата, его полномочия прекращены досрочно, он также выведен из состава комитета Законодательного Собрания по продовольственной политике и природопользованию.

Справочно: Богданенко Константин Сергеевич родился 22 апреля 1972 года во Владивостоке.

В 1989 году окончил Владивостокскую среднюю школу № 45, поступил в Житомирское высшее военное училище радиоэлектроники и ПВО. После получения Украиной независимости обучение прервал и перевелся на факультет радиоэлектроники и приборостроения Дальневосточного политехнического института (Владивосток). Окончил ДВПИ в 1994 году по специальности «Инженер-электрик».

В 2013 году получил дополнительное образование в Высшей школе бизнеса МГУ имени Ломоносова по программе MBA Executive.

Трудовую деятельность начал в 1994 году, управляющим первого коммерческого радио Владивостока — VBC.

С 1998 года — совладелец и сооснователь Группы компаний DNS. Возглавил ООО «Авиаполис Янковский», компанию, ставшей одним из первых резидентов Свободного порта Владивосток.

Ведет активную общественную деятельность. С 2010 года состоит в Приморском отделении всероссийской организации предпринимателей «Опора России», в настоящее время — заместитель руководителя отделения, член Президиума Правления ООО МСП «Опора России».

Входил в состав общественных экспертных советов при Губернаторе Приморского края по информационным технологиям, промышленности, экономике. С 2013 года — участник региональной экспертной группы Агентства стратегических инициатив. Член организационного штаба по осуществлению координации деятельности по внедрению в Приморском крае лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации и дорожных карт по улучшению инвестиционного климата.

Занимал должность заместителя председателя комитета Законодательного Собрания по продовольственной политике и природопользованию.

Воспитывает троих детей.

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