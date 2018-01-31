В Самаре создали центр управления пассажирскими перевозками на период ЧМ-2018
В дни чемпионата мира по футболу в Самаре пассажирскими перевозками будет управлять специальный региональный центр. Постановление о его создании за подписью врио первого
В дни чемпионата мира по футболу в Самаре пассажирскими перевозками будет управлять специальный региональный центр. Постановление о его создании за подписью врио первого
Согласно документу, центр будет заниматься не только мониторингом и управлением пассажирскими перевозками, но и своевременно реагировать на нештатные ситуации. Возглавит региональный центр управления пассажирскими перевозками врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин.
Также в состав центра войдут гендиректор АСАДО, исполнительный директор аэропорта Курумоч, директор МП «ТТУ», гендиректор Самарского речного порта, представители РЖД, начальник Средневолжского линейного Управления МВД на транспорте, директор МП «Благоустройство», начальник отдела дорожной инспекции УГИБДД по Самарской области, представитель ФСБ и др.