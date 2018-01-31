Продлить временную регистрацию в РК можно будет посредством SMS

Источник: Reuters

Читайте также Регистрацию по месту жительства сделают бесплатной в Казахстане

«Уже скоро можно будет продлить временную регистрацию посредством SMS, не посещая ЦОН. Мы совместно с МВД РК в рамках проактивного оказания услуг в ближайшее время запустим новый сервис — продление временной регистрации по месту пребывания (проживания) посредством SMS-сообщений», — написал Аблайхан Оспанов на своей страничке в Facebook.

Такое решение, как сообщил глава корпорации «Правительство для граждан», было принято на еженедельном заседании Межведомственной комиссии под председательством вице-премьера Аскара Жумагалиева.

«За день до истечения срока временной регистрации услугополучателю будет направлено SMS о возможности продления временной регистрации. Он в ответ должен будет подтвердить свое согласие. Также SMS-запрос направляется собственнику жилья для получения его согласия. При подтверждении права собственности в базе данных, временная регистрация по месту жительства будет продлена автоматически», — пояснил Аблайхан Оспанов.