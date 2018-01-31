Продлить временную регистрацию в РК можно будет посредством SMS

«Уже скоро можно будет продлить временную регистрацию посредством SMS, не посещая ЦОН. Мы совместно с МВД РК в рамках проактивного оказания услуг в ближайшее время запустим новый сервис — продление временной регистрации по месту пребывания (проживания) посредством SMS-сообщений», — написал Аблайхан Оспанов на своей страничке в Facebook.
Такое решение, как сообщил глава корпорации «Правительство для граждан», было принято на еженедельном заседании Межведомственной комиссии под председательством вице-премьера Аскара Жумагалиева.
«За день до истечения срока временной регистрации услугополучателю будет направлено SMS о возможности продления временной регистрации. Он в ответ должен будет подтвердить свое согласие. Также SMS-запрос направляется собственнику жилья для получения его согласия. При подтверждении права собственности в базе данных, временная регистрация по месту жительства будет продлена автоматически», — пояснил Аблайхан Оспанов.
Для того, чтобы воспользоваться данной услугой, заявителю и собственнику необходимо зарегистрироваться в базе мобильных граждан. Привязать ИИН к номеру мобильного телефона можно как в личном кабинете на портале Egov, так и посетив Центр обслуживания населения.