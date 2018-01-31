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10:08 (мск), источник: Kazinform

Продлить временную регистрацию в РК можно будет посредством SMS

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Казахстанцы смогут продлить временную регистрацию по месту пребывания (проживания) посредством SMS. Об этом сообщил председатель правления НАО Государственная корпорация «Правительство для граждан» Аблайхан Оспанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Reuters
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«Уже скоро можно будет продлить временную регистрацию посредством SMS, не посещая ЦОН. Мы совместно с МВД РК в рамках проактивного оказания услуг в ближайшее время запустим новый сервис — продление временной регистрации по месту пребывания (проживания) посредством SMS-сообщений», — написал Аблайхан Оспанов на своей страничке в Facebook.

Такое решение, как сообщил глава корпорации «Правительство для граждан», было принято на еженедельном заседании Межведомственной комиссии под председательством вице-премьера Аскара Жумагалиева.

«За день до истечения срока временной регистрации услугополучателю будет направлено SMS о возможности продления временной регистрации. Он в ответ должен будет подтвердить свое согласие. Также SMS-запрос направляется собственнику жилья для получения его согласия. При подтверждении права собственности в базе данных, временная регистрация по месту жительства будет продлена автоматически», — пояснил Аблайхан Оспанов.

Для того, чтобы воспользоваться данной услугой, заявителю и собственнику необходимо зарегистрироваться в базе мобильных граждан. Привязать ИИН к номеру мобильного телефона можно как в личном кабинете на портале Egov, так и посетив Центр обслуживания населения.

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