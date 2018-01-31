Поволжье накрыли снегопады
Спасатели распространили предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях.
Спасатели распространили предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях.
В регионах Поволжья сегодня, 31 января, объявлен жёлтый уровень опасности (погода потенциально опасна). За исключением Прикамья и Башкирии, в субъектах — порывы ветра ветер 13−18 м/с, на юге округа — до 21 м/с, снегопады, метели, корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Гидрометцентра России и МЧС.
Согласно представленной информации, во всех регионах Поволжья, кроме Пермского края и Башкирии, объявлен жёлтый уровень опасности. Помимо ветра, в восьми регионах — снегопады: в Кировской, Нижегородской, Ульяновской, Пензенской и Саратовской областях, а также в Чувашии, Мордовии и Марий Эл.
В ряде регионов спасатели распространили предупреждении об ухудшении погодных условий. К примеру, в Нижегородской области ожидается усиление
В Пензенской области — сильный снег, метель, порывы ветра до 20 м/с. В Татарии — метель с ухудшением видимости до 1−2 км и сильный
В Чувашии 31 января на территории порывы ветра будут достигать 20 м/с, в большинстве районов пройдет небольшой снег. По прогнозам, после прохождения холодного фронта начнет поступать холодный воздух, температура упадёт до — 17 градусов мороза.