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09:58 (мск), источник: ИА REGNUM

Поволжье накрыли снегопады

Спасатели распространили предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: -5° 45% 769 мм рт. ст. 5 м/с

В регионах Поволжья сегодня, 31 января, объявлен жёлтый уровень опасности (погода потенциально опасна). За исключением Прикамья и Башкирии, в субъектах — порывы ветра ветер 13−18 м/с, на юге округа — до 21 м/с, снегопады, метели, корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Гидрометцентра России и МЧС.

Согласно представленной информации, во всех регионах Поволжья, кроме Пермского края и Башкирии, объявлен жёлтый уровень опасности. Помимо ветра, в восьми регионах — снегопады: в Кировской, Нижегородской, Ульяновской, Пензенской и Саратовской областях, а также в Чувашии, Мордовии и Марий Эл.

В ряде регионов спасатели распространили предупреждении об ухудшении погодных условий. К примеру, в Нижегородской области ожидается усиление юго-восточного ветра порывами 13−18 м/с, метель, ухудшение видимости в явлениях до 500 метров и менее, на дорогах — снежные заносы, накат и гололедица. В связи с неблагоприятными погодными явлениями прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением ЛЭП, нарушениями в работе систем ЖКХ, при этом наибольшая вероятность прогнозируется в Дзержинске и Нижнем Новгороде.

В Пензенской области — сильный снег, метель, порывы ветра до 20 м/с. В Татарии — метель с ухудшением видимости до 1−2 км и сильный юго-восточный ветер порывами до 18 м/с. В большинстве районов Самарской области — слабая метель, местами порывы ветра до 20 м/с, в Саратовской области — сильный снег, порывы ветра до 21 м/с, метель с видимостью 500 метров и менее, на дорогах снежные заносы, в Ульяновской области — усиление ветра с порывами 16−21 м/с, метель, сильный снег.

В Чувашии 31 января на территории порывы ветра будут достигать 20 м/с, в большинстве районов пройдет небольшой снег. По прогнозам, после прохождения холодного фронта начнет поступать холодный воздух, температура упадёт до — 17 градусов мороза.

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