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10:09 (мск), источник: ЕАН

Торгующая сказками на Вторчермете бабушка сплотила екатеринбуржцев

Неравнодушные екатеринбуржцы взялись помогать 89-летней пенcионерке Вере Сибиревой, торгующей своими сказками на Вторчермете.

Внимание к истории бабушки привлекла местная жительница Олеся Старцева. Она заметила Веру Васильевну у ТЦ «Южный», купила книгу, пообщалась с автором и рассказала об этом в соцсетях.

После этого за сборником удмуртских легенд и сказов, написанных стилизованным под старину языком, потянулись покупатели.

Причем за книгу, изданную еще в 1996 году, они отдают не 30 рублей, как просит бабушка, а в разы больше. Также местные жители узнали, что Вера Васильевна продолжает творить, но ее печатная машинка давно сломалась, поэтому теперь она вынуждена писать от руки.

После того, как эта информация появилась в Сети, машинка для писательницы нашлась меньше чем за полчаса.

Кроме того, сейчас неравнодушные екатеринбуржцы думают над организацией масштабной акции по продаже книг Веры Васильевны. «Может быть, собраться желающим, предварительно сообщить на 41 канал, что в определенный день и время будет проходить активная продажа книжечек. И выдвинуться…

Например, в центр или парк Маяковского. Можно собраться с детьми — и прогулка, и полезное занятие. За этот день, думаю, можно больше продать, чем продаст одна ВВ. Тем более многие бы купили, но ехать далековато", — предложила в группе «Мой Вторчермет» пользовательница Светлана Евгеньева.

Отметим, деньги Вере Васильевне нужны на исполнение своей давней мечты — переиздание книги в твердой обложке, с цветными картинками и с новыми, еще не видевшими свет, сказками. К слову, иллюстрации к существующим «Сказам и сказкам» рисовала дочь писательницы, недавно умершая от рака. Типография в Каменске-Уральском запросила за работу 500 тыс. рублей.

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