В Перми девушка по просьбе знакомого оформила на себя кредит
18-летняя девушка за денежное вознаграждение от знакомого оформила на свое имя кредит на покупку сотового телефона. Юноша пообещал, что сам будет выплачивать займ, но делать этого не стал.
18-летняя девушка за денежное вознаграждение от знакомого оформила на свое имя кредит на покупку сотового телефона. Юноша пообещал, что сам будет выплачивать займ, но делать этого не стал.
Когда телефон был приобретен, молодой человек забрал его и сказал, что платить по кредиту будет самостоятельно. После чего он исчез. Причиненный материальный ущерб потерпевшей превысил 74 тысячи рублей.
Полицейские задержали 17-летнего афериста. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.