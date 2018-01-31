В Перми девушка по просьбе знакомого оформила на себя кредит

В Перми девушка по просьбе знакомого оформила на себя кредит

18-летняя девушка за денежное вознаграждение от знакомого оформила на свое имя кредит на покупку сотового телефона. Юноша пообещал, что сам будет выплачивать займ, но делать этого не стал.