Не пускают в детский сад: Проба Манту стала причиной раздора

Источник: Вести - Пермь

Профилактика туберкулеза может стать причиной серьезного раздора между родителями и педагогами. Ни много, ни мало — о похищении своего ребенка сотрудниками детского сада заявила одна из пермских мам. Те в свою очередь говорят о вынужденной изоляции. Ребенок не прошел тест на реакцию Манту. На сегодня в противостоянии уже участвуют чиновники от образования, полиция, врачи.

Место для встречи Любовь Костикова выбрала по типу нейтральная территория, так как дома, по её словам, все болеют. Все — это трое детей. 2, 4 и 12 лет. Средний в прошлом году пошёл в детский сад. Но из-за отсутствия справки от фтизиатра — специалиста, который занимается диагностикой туберкулеза и его лечением, родителю предложили отвести ребенка домой и не приходить без соответствующего заключения.

Любовь Костикова: «Чем они это поясняют — отсутствием каких-то справок, которые от меня требуют. Если они как администрация сада считают, что я должна им принести ту же справку от фтизиатра или ещё какие-то бумажки, то давайте это решать в правовом русле. Не такими способами и методами, которыми они воспользовались…».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/NhqvnY1J6Gs?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Сразу после конфликта Любовь Костикова на своей странице в социальной сети опубликовала открытое письмо, в котором рассказала, что работает она в этом же садике воспитателем и теперь не знает, что будет дальше. А также, что ее ребенка … похитили.

Садик № 210 на улице Карпинского. На сайте учреждения сообщается, что здесь 16 групп. Почти 500 детей. Не пустить на порог ребенка могут — если он болеет, и если у него отсутствует справка. Этот факт для многих родителей само собой разумеющийся.

В детском саду пояснили: всё, что требовалось от мамы — это принести нужную справку, а ребенка изолировали, только ради здоровья других малышей.

Лариса Суслова, заведующая детским садом № 210 г. Перми: «Мама могла заглянуть в кабинет, удостовериться в его безопасности. А своих детей из группы, в которой она работает, могла оставить с младшим воспитателем».

Интересно, что в начале прошлого года Любовь Костикова столкнулась с подобной проблемой, но только уже её старшего сына не пускали в школу из-за отсутствия пробы Манту.

Александр Шурыгин, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой фтизиопульмонологии ПГМУ им. Вагнера: «Для “отказников” альтернативный вариант — это взятие крови из вены ребенка и применение коммерческого теста. Как вариант для тех, кто не хочет ни то, ни другое, ни третье — это рентгенография органов грудной клетки».