Не пускают в детский сад: Проба Манту стала причиной раздора
Родителю предложили не приводить ребенка в детский сад без справки от фтизиатра.
Родителю предложили не приводить ребенка в детский сад без справки от фтизиатра.
Профилактика туберкулеза может стать причиной серьезного раздора между родителями и педагогами. Ни много, ни мало — о похищении своего ребенка сотрудниками детского сада заявила одна из пермских мам. Те в свою очередь говорят о вынужденной изоляции. Ребенок не прошел тест на реакцию Манту. На сегодня в противостоянии уже участвуют чиновники от образования, полиция, врачи.
Место для встречи Любовь Костикова выбрала по типу нейтральная территория, так как дома, по её словам, все болеют. Все — это трое детей. 2, 4 и 12 лет. Средний в прошлом году пошёл в детский сад. Но
Любовь Костикова: «Чем они это поясняют — отсутствием
Сразу после конфликта Любовь Костикова на своей странице в социальной сети опубликовала открытое письмо, в котором рассказала, что работает она в этом же садике воспитателем и теперь не знает, что будет дальше. А также, что ее ребенка … похитили.
Садик № 210 на улице Карпинского. На сайте учреждения сообщается, что здесь 16 групп. Почти 500 детей. Не пустить на порог ребенка могут — если он болеет, и если у него отсутствует справка. Этот факт для многих родителей само собой разумеющийся.
В детском саду пояснили: всё, что требовалось от мамы — это принести нужную справку, а ребенка изолировали, только ради здоровья других малышей.
Лариса Суслова, заведующая детским садом № 210 г. Перми: «Мама могла заглянуть в кабинет, удостовериться в его безопасности. А своих детей из группы, в которой она работает, могла оставить с младшим воспитателем».
Интересно, что в начале прошлого года Любовь Костикова столкнулась с подобной проблемой, но только уже её старшего сына не пускали в школу
Александр Шурыгин, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой фтизиопульмонологии ПГМУ им. Вагнера: «Для “отказников” альтернативный вариант — это взятие крови из вены ребенка и применение коммерческого теста. Как вариант для тех, кто не хочет ни то, ни другое, ни третье — это рентгенография органов грудной клетки».
Чтобы (в переносном смысле) не разводить детский сад, в дошкольном учреждении надеются