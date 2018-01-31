Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Актер из «Телепузиков» упал на улице и замерз насмерть
Врачи: «Теперь тяжелых пациентов никто не захочет брать»
Путин поставил задачу отказаться от вторых смен в школах
Женщина, лишившаяся рук, подает в суд на сотрудника МВД
Светлана Лобода надела «ковбойские» сапоги
История скупердяя, создавшего IKEAЕсли бы будущий создатель империи мебельных магазинов родился в России, то он постоянно ходил бы в синяках
Курт Волкер о том, как России придеться расплатится за Крым
СМИ: «Газпром» не стал оспаривать «победу» Украины
Жесткая битва грузовиков в пробке: видео из Казахстана
История самого первого автомобиля (не Бенца)
Сын Влада Листьева впервые дал откровенное интервью - СМИ
Сын Устиновой о ее похудении на 100 кг: Не ест
Мелания Трамп приехала на выступление мужа в Конгрессе
Светлана Лобода надела «ковбойские» сапоги
Железная воля: Татьяна Устинова сбросила 100 кг - СМИ
Батрутдинов поделился эмоциями от отдыха с Бузовой
У «Почты России» нашли тысячи неучтенных объектов недвижимости
10 уроков основателя IKEA
Фоторепортажи
1480 лет со дня рождения Владимира Высоцкого
8Рамзес II переехал в Египетский музей в Каире
10:02 (мск), источник: ivbg.ru

Сегодня ночью петербуржцы наблюдали суперлуние

Ночью с 30 на 31 января Луна подошла к Земле на максимально близкое расстояние.

Благодаря этому жители Северной столицы наблюдали в небе редкое явление — суперлуние. Петербуржцы публикуют фотографии астрономического явления в Instagram.

Во время загрузки произошла ошибка.

Суперлуние — это момент наиболее близкого подхода полной Луны к Земле. Днем 30 января Луна подошла к нашей планете на минимальное расстояние в 358 994 км, а с 14.28 до 18.11 часов по московскому времени 31 января произойдет полнолуние и полное затмение Луны.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Виталий Петров – о тестировании BR1 и предстоящем сезоне гонок
Трамп: Россия и Китай бросают вызов американским интересам
В Египте обнаружен скелет десятиметрового титанозавра
Курс биткоина упал ниже психологической отметки
Как мошенники грабят людей с помощью фото ключей или авиабилета
В доме почтальона из Виченцы нашли полтонны писем
Что изменится в жизни россиян с 1 февраля
Пчела из «Бригады» назвал сериал преступлением против России
Спорт
Капризов прервал черную полосу В первом контрольном матче перед Олимпиадой сборная России обыграла Белоруссию
Авто
Китайцы решили посягнуть на корону Toyota Land Cruiser 200 Линейка моделей марки Roewe, которая принадлежит концерну SAIC, пополнилась большим рамным внедорожником Roewe RX8
Hi-Tech
Близнецы из Владимира потребовали от Apple 20 млн руб. за то, что iPhoneX их не различают Пользователи направили в российский офис компании Apple претензию...
Кино
Самбурская напугала преследователя съемочной группы «Ревизорро» Неизвестный мужчина преследовал команду телешоу на протяжении двух дней
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
«В хрущевках секса нет!»
Центр Хруничева дождался реновации
Московские пятиэтажки подрастут
Леди
Жги: сколько калорий ты сжигаешь каждый день, сидя в офисе Эта статья замотивирует тебя приходить на работу пораньше и сидеть там подольше.
Дети
Жена Маликова опубликовала первое фото с новорожденным сыном Мальчику устроили первую семейную фотосессию.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Квартира c удобной кухней-столовой в Москве
Как распознать правильный интерьер: 7 признаков
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь