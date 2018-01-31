Сегодня ночью петербуржцы наблюдали суперлуние
Ночью с 30 на 31 января Луна подошла к Земле на максимально близкое расстояние.
Ночью с 30 на 31 января Луна подошла к Земле на максимально близкое расстояние.
Благодаря этому жители Северной столицы наблюдали в небе редкое явление — суперлуние. Петербуржцы публикуют фотографии астрономического явления в Instagram.
Суперлуние — это момент наиболее близкого подхода полной Луны к Земле. Днем 30 января Луна подошла к нашей планете на минимальное расстояние в 358 994 км, а с 14.28 до 18.11 часов по московскому времени 31 января произойдет полнолуние и полное затмение Луны.