Сегодня ночью петербуржцы наблюдали суперлуние

Суперлуние — это момент наиболее близкого подхода полной Луны к Земле. Днем 30 января Луна подошла к нашей планете на минимальное расстояние в 358 994 км, а с 14.28 до 18.11 часов по московскому времени 31 января произойдет полнолуние и полное затмение Луны.