В больницах Ташкента из-за морозов организовали места для бездомных
ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. Места для бездомных организовали в 10 медицинских учреждениях столицы Узбекистана в связи с морозами, сообщает
ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. Места для бездомных организовали в 10 медицинских учреждениях столицы Узбекистана в связи с морозами, сообщает
«В связи с холодной погодой в медицинских учреждениях столицы Узбекистана выделены места для обогрева и оказания первой медицинской помощи лицам без определенного места жительства», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
На сайте ГУВД опубликован список 10 государственных больниц и клиник главного управления здравоохранения Ташкента, в которых бездомные могут получить помощь.
По данным ведомства, 30 января в результате мероприятий, проведенных сотрудниками органов внутренних дел на улицах города, в медучреждения были доставлены более 20 бездомных.
По информации синоптиков, в Узбекистане в прошедшие дни была зафиксирована аномально холодная погода с температурой воздуха на 7−12 градусов ниже климатической нормы. В частности, температура воздуха понижалась ночью до 11−15 градусов мороза, днем — до минус 7−10 градусов, в северных районах ночью — до 17−20 мороза, днем — до минус 10−12 градусов. В среду по Узбекистану ночью ожидается 6 градусов мороза, днем до 4 градуса тепла.