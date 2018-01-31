В больницах Ташкента из-за морозов организовали места для бездомных

Источник: Sputnik

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«В связи с холодной погодой в медицинских учреждениях столицы Узбекистана выделены места для обогрева и оказания первой медицинской помощи лицам без определенного места жительства», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

На сайте ГУВД опубликован список 10 государственных больниц и клиник главного управления здравоохранения Ташкента, в которых бездомные могут получить помощь.

По данным ведомства, 30 января в результате мероприятий, проведенных сотрудниками органов внутренних дел на улицах города, в медучреждения были доставлены более 20 бездомных.