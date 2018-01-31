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10:06 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Первая ракетка мира Каролина Возняцки прибыла в Петербург

31 января в рамках турнира St.Petersburg Ladies Trophy Возняцки сыграет с россиянкой Анастасией Потаповой.

Первая ракетка мира, датчанка Каролина Возняцки прилетела в Санк-Петербург, чтобы принять участие в теннисном турнире St.Petersburg Ladies Trophy, сообщает 78.ru.

В Северную столицу лучшая теннисистка планеты прибыла чартерным рейсом из Копенгагена. Действующая победительница Australian Open привезла с собой завоеванный в Мельбурне кубок. Ее сопровождали отец Петер Возняцки и жених Дэвид Ли. Организаторы Ladies Trophy-2018 Наталья и Владимир Камельзо встретили спортсменку в здании терминала центра бизнес авиации «Пулково-3».

Чествование Каролины Возняцки как нового лидера мирового женского тенниса состоится 31 января на центральном корте стадиона «Сибур Арена». Первая ракетка мира в стартовом поединке она сыграет с россиянкой Анастасией Потаповой.

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