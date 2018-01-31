Первая ракетка мира Каролина Возняцки прибыла в Петербург
31 января в рамках турнира St.Petersburg Ladies Trophy Возняцки сыграет с россиянкой Анастасией Потаповой.
31 января в рамках турнира St.Petersburg Ladies Trophy Возняцки сыграет с россиянкой Анастасией Потаповой.
Первая ракетка мира, датчанка Каролина Возняцки прилетела в
В Северную столицу лучшая теннисистка планеты прибыла чартерным рейсом из Копенгагена. Действующая победительница Australian Open привезла с собой завоеванный в Мельбурне кубок. Ее сопровождали отец Петер Возняцки и жених Дэвид Ли. Организаторы Ladies Trophy-2018 Наталья и Владимир Камельзо встретили спортсменку в здании терминала центра бизнес авиации «Пулково-3».
Чествование Каролины Возняцки как нового лидера мирового женского тенниса состоится 31 января на центральном корте стадиона «Сибур Арена». Первая ракетка мира в стартовом поединке она сыграет с россиянкой Анастасией Потаповой.