Первая ракетка мира Каролина Возняцки прибыла в Петербург

Первая ракетка мира, датчанка Каролина Возняцки прилетела в Санк-Петербург, чтобы принять участие в теннисном турнире St.Petersburg Ladies Trophy, сообщает 78.ru.

В Северную столицу лучшая теннисистка планеты прибыла чартерным рейсом из Копенгагена. Действующая победительница Australian Open привезла с собой завоеванный в Мельбурне кубок. Ее сопровождали отец Петер Возняцки и жених Дэвид Ли. Организаторы Ladies Trophy-2018 Наталья и Владимир Камельзо встретили спортсменку в здании терминала центра бизнес авиации «Пулково-3».