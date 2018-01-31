Стерилизация и поиск новых хозяев: бездомных животных не будут выпускать после отлова

По его словам, на Дону меняется вектор работы с безнадзорными собаками и кошками, теперь это вектор гуманного обращения. Животных будут отлавливать, вакцинировать, стерилизовать и пристраивать новым хозяевам.

«Необходимо найти баланс между безопасностью наших жителей и обращением с животными гуманными методами, предотвращающие над ними насилие, их неоправданное убийство. Мы путем принятия областного нормативного акта отрегулировали этот процесс» — рассказал Валерий Былков.

На отлов, стерилизацию и содержания в Ростовской области будет потрачено 40 миллионов рублей. Эти средства заложены в местных бюджетах. Например, в Ростове-на-Дону на это потратят больше 10 миллионов рублей.

«У нас был предусмотрен механизм выпуска вакцинированных и стерилизованных животных в привычную среду обитания, но верховным судом эта позиция не была поддержана. Теперь животные неагрессивные, социализированные и здоровые будут содержаться».