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18:28 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Стерилизация и поиск новых хозяев: бездомных животных не будут выпускать после отлова

В Ростовской области не будут выпускать на волю отловленных бездомных животных. Об этом объявил заместитель донского министра ЖКХ Валерий Былков на совещании в правительстве.

По его словам, на Дону меняется вектор работы с безнадзорными собаками и кошками, теперь это вектор гуманного обращения. Животных будут отлавливать, вакцинировать, стерилизовать и пристраивать новым хозяевам.

«Необходимо найти баланс между безопасностью наших жителей и обращением с животными гуманными методами, предотвращающие над ними насилие, их неоправданное убийство. Мы путем принятия областного нормативного акта отрегулировали этот процесс» — рассказал Валерий Былков.

На отлов, стерилизацию и содержания в Ростовской области будет потрачено 40 миллионов рублей. Эти средства заложены в местных бюджетах. Например, в Ростове-на-Дону на это потратят больше 10 миллионов рублей.

«У нас был предусмотрен механизм выпуска вакцинированных и стерилизованных животных в привычную среду обитания, но верховным судом эта позиция не была поддержана. Теперь животные неагрессивные, социализированные и здоровые будут содержаться».

На совещании уточнили: применять эвтаназию будут только в случае, если у животного неизлечимая болезнь, тяжелые раны, а также если животное неоправданно агрессивно.

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