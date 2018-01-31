Жители Дона уже сейчас могут выбрать избирательный участок, на который придут 18 марта
Жители Ростовской области уже сейчас могут выбрать любой участок, на который они придут 18 марта.
Жители Ростовской области уже сейчас могут выбрать любой участок, на который они придут 18 марта.
Любой избиратель, который в день голосования на предстоящих выборах президента будет находиться не по месту прописки, вправе подать заявление о включении в список по месту нахождения.
Важно, что открепительное удостоверение брать не нужно. Это удобно для студентов и тех, кто работает в другом регионе. В донских территориальных комиссиях всё готово к масштабной работе по обработке таких заявлений.
С 31 января по 12 марта специальный талон можно будет получить в МФЦ, на портале www.gosuslugi.ru/ и в территориальных избирательных комиссиях. С 25 февраля по 12 марта — в участковых избирательных комиссиях. А с 13 по 17 марта — в участковой комиссии по месту регистрации.