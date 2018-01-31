Жители Дона уже сейчас могут выбрать избирательный участок, на который придут 18 марта

Любой избиратель, который в день голосования на предстоящих выборах президента будет находиться не по месту прописки, вправе подать заявление о включении в список по месту нахождения.

Важно, что открепительное удостоверение брать не нужно. Это удобно для студентов и тех, кто работает в другом регионе. В донских территориальных комиссиях всё готово к масштабной работе по обработке таких заявлений.