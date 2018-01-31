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19:13 (мск), источник: РИА Недвижимость

Шесть новых станций метро появятся в новой Москве до конца 2018 г

МОСКВА, 31 янв — РИА Недвижимость. Шесть новых станций метро может появиться в новой Москве до конца 2018 года, сообщил в ходе круглого стола руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

Источник: РИА Недвижимость

«Сейчас идёт строительство ветки до “Рассказовки”, там появятся две новые станции метро — это “Говорово” и “Рассказовка”. Также продолжается строительство Сокольнической линии — там появятся четыре новых станции в этом году “Филатов луг”, “Прокшино”, “Ольховая” и “Столбово”», — сказал Жидкин.

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Мы рассчитываем, что до конца текущего года на территории новой Москвы появятся шесть новых станций.
Владимир Жидкин
Руководитель департамента развития новых территорий Москвы

Станция метро «Рассказовка» расположена с северной стороны Боровского шоссе, на границе с районом Ново-Переделкино. Станция сооружается в рамках строительства участка Калининско-Солнцевской линии метро от станции «Раменки» до станции «Рассказовка».

Участок Сокольнической линии на территории новой Москвы будет иметь протяженность 9,4 километра.

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