Шесть новых станций метро появятся в новой Москве до конца 2018 г

«Сейчас идёт строительство ветки до “Рассказовки”, там появятся две новые станции метро — это “Говорово” и “Рассказовка”. Также продолжается строительство Сокольнической линии — там появятся четыре новых станции в этом году “Филатов луг”, “Прокшино”, “Ольховая” и “Столбово”», — сказал Жидкин.