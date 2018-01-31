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18:35 (мск), источник: Meduza

Пэрис Хилтон снялась для рекламы бренда Канье Уэста. В образе Ким Кардашьян

Актриса и телеведущая Пэрис Хилтон снялась для лукбука новой коллекции бренда одежды Yeezy, который выпускает рэпер Канье Уэст.

На всех фотографиях Хилтон появляется в образе жены Уэста Ким Кардашьян.

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Помимо Хилтон для лукбука снялись дизайнер Сами Миро, порноактриса Лила Стар и модели Амина Блю, Сара Снайдер и Йованна Вентура. Они также повторили образ Кардашьян.

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