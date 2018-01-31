Пэрис Хилтон снялась для рекламы бренда Канье Уэста. В образе Ким Кардашьян
Актриса и телеведущая Пэрис Хилтон снялась для лукбука новой коллекции бренда одежды Yeezy, который выпускает рэпер Канье Уэст.
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Актриса и телеведущая Пэрис Хилтон снялась для лукбука новой коллекции бренда одежды Yeezy, который выпускает рэпер Канье Уэст.
На всех фотографиях Хилтон появляется в образе жены Уэста Ким Кардашьян.
Помимо Хилтон для лукбука снялись дизайнер Сами Миро, порноактриса Лила Стар и модели Амина Блю, Сара Снайдер и Йованна Вентура. Они также повторили образ Кардашьян.