Пэрис Хилтон снялась для рекламы бренда Канье Уэста. В образе Ким Кардашьян

На всех фотографиях Хилтон появляется в образе жены Уэста Ким Кардашьян.

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Помимо Хилтон для лукбука снялись дизайнер Сами Миро, порноактриса Лила Стар и модели Амина Блю, Сара Снайдер и Йованна Вентура. Они также повторили образ Кардашьян.