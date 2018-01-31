Метод, способный предсказать вашу смерть

iStock Алгоритм может предупредить о сердечном приступе или нарушении дыхания за шесть часов до их наступления.

Представьте, что вы узнали о своем сердечном приступе за несколько часов до того, как он случится.

Звучит как научная фантастика, не так ли?

Но теперь это стало возможным. По крайней мере, для некоторых пациентов в Соединенных Штатах.

Администрация США по контролю над продуктами и лекарствами (FDA) на днях одобрила новую методику, способную предотвратить внезапную смерть от сердечных приступов.

Предсказать катастрофу.

Это компьютерная программа, которая анализирует данные пациентов, наблюдающихся в больницах, и рассчитывает вероятность сердечного приступа, предупреждая о нем врачей и медсестер не позже, чем за шесть часов до его наступления.

«Сегодня медицина столкнулась со своего рода “идеальным штормом”: люди живут дольше, но страдают от большего числа хронических заболеваний. Кроме того, гораздо больше опытных врачей отправляются регулярно на пенсию», — говорит Лэнс Бертон, генеральный менеджер ExcelMedical, технологической компании, которая разработала методику.

«За пациентами наблюдают, но врачи и медсестры часто реагируют уже после того, как наступает критическая ситуация», — сказал он в интервью BBC Mundo.

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Реальность такова, что во многих больницах недостаточно персонала для наблюдения за всеми пациентами. Даже если бы имелась возможность выделить штат для сбора и анализа данных, вряд ли они смогли бы предвидеть все проблемы.

iStock Алгоритм анализирует информацию с помощью уже имеющегося в больницах оборудования, подключенного к пациенту.

«Мы, люди, не способны обрабатывать всю информацию о пациенте, поэтому нам очень сложно понять, когда его состояние ухудшится», — говорит Бертон.

Методика, разработанная ExcelMedical, называется WAVE Clinical Platform, она анализирует поступаемую от пациента информацию и, как утверждает Бертон, способна предвидеть ситуации, которые ускользают от человеческого глаза.

Третья наиболее распространенная причина смерти.

Согласно исследованию Университета Джона Хопкинса, по меньшей мере 10% всех смертей пациентов в Соединенных Штатах могут быть связаны с медицинскими ошибками.

Эти неожиданные смертельные случаи, которые можно было бы предотвратить, представляют собой третью по распространенности причину смертей в стране.

По словам представителей ExcelMedical, программа очень проста в использовании: для нее не требуется специальное или новое оборудование. Он использует системы мониторинга, уже имеющиеся в большинстве больниц.

Сигналы тревоги.

Программное обеспечение анализирует пять ключевых показателей: пульс, ритм дыхания, кровяное давление, температуру тела и уровень кислорода.

Оно связано с приложением на телефоне, планшете или компьютере медицинского работника. Таким образом, медики могут контролировать состояние пациентов в режиме реального времени, не находясь у постели больного.

Но самым главным новшеством WAVE является алгоритм, названный индексом безопасности Visensia. Он является первым в своем роде, одобренным Управлением по санитарному надзору США, и работает путем анализа переменных и количественного определения уровня риска по шкале от 0 до 5 баллов.

Если состояние пациента классифицируется индексом выше 3 баллов, система автоматически отправляет тревожный сигнал медицинскому персоналу.

Успешные ожидания.

Испытания, проведенные ExcelMedical в медицинском центре Университета Питтсбурга, были признаны весьма успешными: в течение восьми недель не было зафиксировано ни одной неожиданной смерти у пациентов, наблюдаемых системой WAVE.

В контрольной группе (за пациентами в которой следили с помощью традиционных средств), скончались шесть человек.

Какой бы перспективной ни казалась новая методика, систему WAVE на данный момент разрешено использовать только в отделениях интенсивной терапии. Но ее создатели видели свою задачу в разработке механизма предотвращения смертности от сердечно-сосудистых приступов среди населения в целом.

Другим ограничением является то, что WAVE не может оценить риск инсультов, одну из самых частых причин смертей и недееспособности.

Лэнс Бертон добавляет, что не все пациенты, у которых обнаружен приближающийся сердечный или респираторный приступ, могут быть спасены.

«Есть тяжелые больные, которые поступают в больницу, и мы понимаем, что они не покинут ее стен», — говорит он.

iStock Система призвана спасти жизни тех, кто может стать жертвой неожиданного приступа.

«Мы стремимся прежде всего помочь тем, кто может умереть в результате неожиданного приступа, — объясняет Лэнс Бертон. — Тем, например, чье состояние внезапно ухудшается из-за осложенения после операции или из-за побочных эффектов приема лекарственных препаратов».

Создатели программы продолжают работать над ее совершенствованием, они хотят, чтобы алгоритм мог помогать и в других случаях.

«Наш следующий проект посвящен проблеме сепсиса», — поясняет Бертон. Это тяжелое состояние, вызванное попаданием в кровь возбудителей инфекции, ежегодно поражает около 20 миллионов человек во всем мире, убивая 8 миллионов из них.