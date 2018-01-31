Письма Джека-потрошителя проверили на фейковость

Источник: AP 2018

Анализ 209 приписываемых Джеку-Потрошителю писем показал, что два самых первых письма точно принадлежат руке одного человека. Это может подтвердить теорию о том, что первые письма лондонского маньяка были фальшивкой. При этом до сих пор неизвестно, был ли автор этих писем действительно тем самым маньяком-убийцей, который взбудоражил Лондон конца XIX века. Исследование лингвиста из Манчестерского университета опубликовано в журнале Digital Scholarship in the Humanities.

Во второй половине 1888 года в лондонском районе Уайтчепел и ряде других прилегающих к нему районов была совершена серия убийств проституток.

У всех жертв было перерезано горло и вскрыта брюшная полость. Журналисты прозвали предполагаемого маньяка «Убийцей из Уайтчепела» и «Кожаным фартуком», однако гораздо более известным прозвищем стало «Джек-Потрошитель».

Именно так было подписано одно из писем, отправленных неизвестным человеком в Скотленд-Ярд в сентябре 1888 года.

Всего по адресу полиции, лондонских газет и официальных лиц пришло огромное количество таких писем, но большинство из них эксперты давно признали фальшивками. Считается, что такие фейковые письма писали журналисты, чтобы обеспечить тираж своим изданиям.

Самыми важными для расследования ученые признают три письма — первое из них, условно названное «Дорогой начальник» (именно в нем впервые появилось имя Джек-Потрошитель), открытка «Дерзкий Джеки» и письмо «Из ада».

Первые два письма получены лондонским Центральным агентством новостей и затем переданы в полицию, третье же получил Джордж Ласк из «Комитета бдительности Уайтчепела».

Автор работы Андреа Нини рассказывает, что был очень удивлен, узнав, что не было ни одного экспертно-криминалистического анализа писем Джека Потрошителя. Ранее на основе анализа почерка уже была выдвинута гипотеза о том, что первые два письма написаны одним и тем же человеком. Теперь Андреа подтвердил эту гипотезу с помощью лингвистического анализа. Также он предположил, что тот же автор написал другой текст, приписываемый Джеку-потрошителю — письмо «Моав и мадианитянин».

Андреа проанализировал словесные конструкции писем и выявил повторяющиеся фразы — например, to keep back (в значении «отказывать» или «удержать»).

В остальных письмах-фальшивках, часть из которых, возможно, копировали стиль «Дорогого начальника», такого сходства исследователь не нашел.