Письма Джека-потрошителя проверили на фейковость
Анализ 209 приписываемых
Анализ 209 приписываемых
Анализ 209 приписываемых
Во второй половине 1888 года в лондонском районе Уайтчепел и ряде других прилегающих к нему районов была совершена серия убийств проституток.
Именно так было подписано одно из писем, отправленных неизвестным человеком в
Всего по адресу полиции, лондонских газет и официальных лиц пришло огромное количество таких писем, но большинство из них эксперты давно признали фальшивками. Считается, что такие фейковые письма писали журналисты, чтобы обеспечить тираж своим изданиям.
Первые два письма получены лондонским Центральным агентством новостей и затем переданы в полицию, третье же получил Джордж Ласк из «Комитета бдительности Уайтчепела».
Автор работы Андреа Нини рассказывает, что был очень удивлен, узнав, что не было ни одного
Андреа проанализировал словесные конструкции писем и выявил повторяющиеся фразы — например, to keep back (в значении «отказывать» или «удержать»).
«Исторические свидетельства поддерживают журналистскую теорию, согласно которой самые ранние письма (“Дорогой начальник” и “Дерзкий Джеки”) и “Моав и мадианитянин” могли составить в Центральном агентстве новостей, ведь оригинал этих писем не был послан в полицию, — поясняет Андреа Нини. — Если лингвистические данные подтвердят, что у “Дорогого начальника” и “Дерзкого Джеки” один и тот же автор, мы можем согласиться с тем, что журналистскую теорию лингвистика поддерживает». Впрочем,