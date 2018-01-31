В Минском аэропорту выловили уклониста

Неординарный случай произошел во вторник, 30 января 2018 года, в Национальном аэропорту «Минск». Молодого человека, уклоняющегося от службы в вооруженных силах Беларуси, буквально сняли с рейса и передали в руки правоохранителей, сообщается на сайте Госпогранкомитета.

Так называемого уклониста, информируют в Государственном погранкомитете, обнаружили на оформление пассажиров авиарейса «Стокгольм — Минск». Проверив документы 22-летнего белоруса, пограничники обнаружили, что молодой человек находится в розыске. Видимо парень не был в своем военкомате в назначенное время. А после призыва каждый РВК подает документы в прокуратуру, затем едва ли не списочно уклонистов объявляют в розыск. Такое уклонение для некоторых оборачиваются даже судимостью по уголовной статье.