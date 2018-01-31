Работа Керченской паромной переправы возобновлена

В среду днем паромы перестали курсировать через Керченский пролив из-за сильного ветра.

Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, ухудшение погодных условий ожидается и на Южном берегу Крыма. Синоптики предупреждают об усилении северо-западного ветра до 22−27 м/с.