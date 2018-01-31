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18:55 (мск), источник: РИА Крым

Работа Керченской паромной переправы возобновлена

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв — РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа возобновила свою работу после пяти часов простоя. Об этом сообщает ООО «Морская дирекция».

Источник: РИА "Новости"

В среду днем паромы перестали курсировать через Керченский пролив из-за сильного ветра.

Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, ухудшение погодных условий ожидается и на Южном берегу Крыма. Синоптики предупреждают об усилении северо-западного ветра до 22−27 м/с.

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