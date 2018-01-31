Работа Керченской паромной переправы возобновлена
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв — РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа возобновила свою работу после пяти часов простоя. Об этом сообщает ООО «Морская дирекция».
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв — РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа возобновила свою работу после пяти часов простоя. Об этом сообщает ООО «Морская дирекция».
В среду днем паромы перестали курсировать через Керченский пролив
Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, ухудшение погодных условий ожидается и на Южном берегу Крыма. Синоптики предупреждают об усилении