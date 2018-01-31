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19:23 (мск), источник: Моя Планета

Названы самые дешевые страны для отдыха в 2018 году

Составлен рейтинг из 10 стран, которые предлагают самый бюджетный двухнедельный отдых в 2018 году.

Источник: AP 2018

Эксперты сайта для поиска авиабилетов Skyscanner.ru подсчитали предполагаемые расходы для двух самостоятельных путешественников, которые едут в отпуск на 14 дней, живут в отеле или арендованной квартире, питаются в местных кафе и иногда в ресторанах, периодически пользуются городским транспортом и не отказывают себе в недорогих развлечениях.

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Самой дешевой страной для путешествия из России оказалась Белоруссия. Общие расходы на двухнедельную поездку на двоих составят около 76,5 тыс. руб. На втором месте Молдавия с бюджетом в 76,8 тыс. руб. Замыкает тройку Абхазия, 14-дневный отпуск в которой обойдется примерно в 84,3 тыс. руб.

Интересно, что отдых в Индии для среднестатистической пары из России стоит примерно столько же — 85 тыс. руб. При этом Армения занимает пятую строчку с незначительной разницей в бюджете — 85,5 тыс. руб.

Также в первую десятку попали Азербайджан, Турция, Непал, Албания и Венгрия. Расходы на двухнедельное путешествие для двоих в эти страны в 2018 году составят от 91 тыс. руб. до 99 тыс. руб.

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20 января© Ньюстюб
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Названы самые дешевые страны для отдыха в 2018 году
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