Названы самые дешевые страны для отдыха в 2018 году

Источник: AP 2018

Эксперты сайта для поиска авиабилетов Skyscanner.ru подсчитали предполагаемые расходы для двух самостоятельных путешественников, которые едут в отпуск на 14 дней, живут в отеле или арендованной квартире, питаются в местных кафе и иногда в ресторанах, периодически пользуются городским транспортом и не отказывают себе в недорогих развлечениях.

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Самой дешевой страной для путешествия из России оказалась Белоруссия. Общие расходы на двухнедельную поездку на двоих составят около 76,5 тыс. руб. На втором месте Молдавия с бюджетом в 76,8 тыс. руб. Замыкает тройку Абхазия, 14-дневный отпуск в которой обойдется примерно в 84,3 тыс. руб.

Интересно, что отдых в Индии для среднестатистической пары из России стоит примерно столько же — 85 тыс. руб. При этом Армения занимает пятую строчку с незначительной разницей в бюджете — 85,5 тыс. руб.