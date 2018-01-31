Правозащитников из России выдвинули на Нобелевскую премию мира
МУРМАНСК, 31 янв — РИА Новости. Несколько новых кандидатов, в том числе российские правозащитники, а также
МУРМАНСК, 31 янв — РИА Новости. Несколько новых кандидатов, в том числе российские правозащитники, а также
Срок на подачу заявок истекает в ночь со среды на четверг. Депутат от социалистической левой партии Норвегии Петтер Эйде заявил журналистам, что выдвинул на престижную награду сотрудницу российской «Новой газеты» Елену Милашину, основательницу правозащитного центра «Мемориал» Светлану Ганнушкину и представительницу российской правозащитной группы «Комитет по предотвращению пыток» Ольгу Садовскую. По мнению депутата, права человека находятся под большим давлением в России.
Эйде также выдвинул на премию
Кроме того, представители Партии прогресса заявили о том, что выдвинули на премию мира курдские военизированные формирования «пешмерга».
Имена обладателей премии будут объявлены в октябре 2018 года. Традиционно списки номинантов не публикуются, однако некоторые имена попадают в прессу. Обычно на премию выдвигается несколько сотен человек.