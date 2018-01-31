Правозащитников из России выдвинули на Нобелевскую премию мира

Источник: AP 2018

Срок на подачу заявок истекает в ночь со среды на четверг. Депутат от социалистической левой партии Норвегии Петтер Эйде заявил журналистам, что выдвинул на престижную награду сотрудницу российской «Новой газеты» Елену Милашину, основательницу правозащитного центра «Мемориал» Светлану Ганнушкину и представительницу российской правозащитной группы «Комитет по предотвращению пыток» Ольгу Садовскую. По мнению депутата, права человека находятся под большим давлением в России.

Эйде также выдвинул на премию экс-сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдварда Сноудена. Коллеги Эйде по партии также выдвинули на получение престижной премии Европейский суд по правам человека, Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, а также сирийскую НПО «Белые каски».

Кроме того, представители Партии прогресса заявили о том, что выдвинули на премию мира курдские военизированные формирования «пешмерга».