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19:09 (мск), источник: РИА Новости

Правозащитников из России выдвинули на Нобелевскую премию мира

МУРМАНСК, 31 янв — РИА Новости. Несколько новых кандидатов, в том числе российские правозащитники, а также экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден выдвинуты на присуждение Нобелевской премии мира в последний день, когда можно подать заявку, сообщает издание dn.no со ссылкой на норвежское телеграфное бюро.

Источник: AP 2018

Срок на подачу заявок истекает в ночь со среды на четверг. Депутат от социалистической левой партии Норвегии Петтер Эйде заявил журналистам, что выдвинул на престижную награду сотрудницу российской «Новой газеты» Елену Милашину, основательницу правозащитного центра «Мемориал» Светлану Ганнушкину и представительницу российской правозащитной группы «Комитет по предотвращению пыток» Ольгу Садовскую. По мнению депутата, права человека находятся под большим давлением в России.

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Эйде также выдвинул на премию экс-сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдварда Сноудена. Коллеги Эйде по партии также выдвинули на получение престижной премии Европейский суд по правам человека, Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, а также сирийскую НПО «Белые каски».

Кроме того, представители Партии прогресса заявили о том, что выдвинули на премию мира курдские военизированные формирования «пешмерга».

Имена обладателей премии будут объявлены в октябре 2018 года. Традиционно списки номинантов не публикуются, однако некоторые имена попадают в прессу. Обычно на премию выдвигается несколько сотен человек.

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