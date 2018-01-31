Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Шепелеву — 35: почему он сильный ведущий (хотя всех раздражает)
Врачи: «Теперь тяжелых пациентов никто не захочет брать»
Под Иваново учительница русского языка била учеников указкой
Российский вуз признали одним из самых красивых в Европе
Пелагея в роскошной шубе поддержала мужа на хоккейном матче
Здоровье Трампа: все, что вы хотели знать, но стеснялись спросить Доктор озвучил результаты медицинского обследования президента США
Украинцы чемоданами везут в Крым колбасу и тушенку - СМИ
США сравнили урожай зерновых в Крыму и на Украине
Жесткая битва грузовиков в пробке: видео из Казахстана
История самого первого автомобиля (не Бенца)
Сын Олега Табакова объяснил решение покинуть Россию
Украинцы чемоданами везут в Крым тушенку - СМИ
Пелагея в роскошной шубе поддержала мужа на хоккейном матче
Мишель Обама рассказала о таинственном подарке
Индийца насмерть засосало в аппарат МРТ
Расплатой за долгую жизнь станут болезни в старости
Архитектор рассказал, что ждут москвичи от реновации
Регистрировать фирмы можно будет без офиса
Фоторепортажи
1480 лет со дня рождения Владимира Высоцкого
12«Синее кровавое суперлуние»
19:18 (мск), источник: Publika.md

Бывшего премьер-министра Иона Чубука похоронили на Центральном кладбище

Бывшего премьер-министра Иона Чубука проводили в последний путь. Церемония погребения проходила на Центральном кладбище в столице.

Источник: Publika.md


Прощание с Ионом Чубуком состоялось во Дворце республики, а поминальную службу провели в Чуфлинской церкви.

«Это был человек редких качеств. Человек государственного масштаба, преданный своей стране. Он стремился вывести Молдову на европейский уровень».

«Мы работали вместе много лет. Он был хорошим руководителем и замечательным человеком. Не прислушиваться к такому коллеге было невозможно».

Читайте также
Последний глава КГБ Молдовы и министр национальной безопасности ушел из жизни

Попрощаться с Ионом Чубуком приехали и его односельчане. Они говорят, что потеряли доброго друга и помощника.

«Для села Хэдэрэуцы господин Чубук был основой. Он так хотел, чтобы село развивалось. Был человеком огромного сердца — помогал школе, людям».

Как отметили представители нынешней власти, Иону Чубуку пришлось руководить правительством в непростое время, но он всегда умел находить компромиссные решения.

«Он занял пост премьер-министра в трудный период и все-же успел многое сделать. Он заложил основу институтов, которые существуют до сих пор», — сказал председатель парламента Андриан Канду.

«Господин Чубук был в первую очередь трудягой. Именно это качество характеризует его лучше всего. Он не жалел себя ни тогда, когда речь шла о национальной экономике, ни тогда, когда ему пришлось заняться политикой», — заяил первый президент РМ Мирча Снегур.

«Это большая утрата. Он бурлил энергией и всегда стремился к лучшему. Его уход — потеря для всех нас», — сказал депутат ДПМ Дмитрий Дьяков.

Ион Чубук скончался 29 января от тяжелой болезни. Ему было 74 года.

В молдавском правительстве Ион Чубук работал с 1984 года. В период с 1997 по 99 год был премьер-министром. В отставку ушел добровольно и занялся предпринимательством в сфере сельского хозяйства.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Владимир Путин извинился перед сборной России
«Газпром» оценил последствия решения ФРГ по «Северному потоку-2»
В Волгограде после посадки загорелся самолет
Названы самые дешевые страны для отдыха в 2018 году
Фигуранты «кремлевского списка» потеряли $1,1 млрд за день
Умер режиссер мультфильмов про кота Леопольда
Формула-1 откажется от грид-герлз
Спорт
Конец эпохи. Что означает уход Обамейянга из «Боруссии» Время и стратегия больше ничего не значат
Авто
Где (кроме Газпрома) водителям платят по 100 000 рублей Есть ли шанс заработать приличные деньги, имея водительское удостоверение? «Авто Mail.Ru» изучил рынок труда и готов дать точный ответ
Hi-Tech
Близнецы из Владимира потребовали от Apple 20 млн руб. за то, что iPhoneX их не различают Пользователи направили в российский офис компании Apple претензию...
Кино
Лазарев, Караулова, Дробыш и Крутой вошли в жюри песенного шоу Музыканты станут наставниками во втором сезоне вокального конкурса для детей-сирот «Ты супер!»
Недвижимость
Лахта Центр в Петербурге вывели на проектную высоту
Управляющие компании не будут уведомлять жильцов о начале работы
10 уроков Ингвара Кампрада: как завоевать мозг, сердце и детей покупателя
У «Почты России» нашли 4,5 тыс. незарегистрированных объектов недвижимости
Леди
18 моделей сумок, которые будут популярны в 2018 году Рассказываем о сумках, на которые точно стоит делать ставку в новом сезоне.
Дети
Жена Маликова опубликовала первое фото с новорожденным сыном Мальчику устроили первую семейную фотосессию.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Квартира c удобной кухней-столовой в Москве
Как распознать правильный интерьер: 7 признаков
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь