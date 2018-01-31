Бывшего премьер-министра Иона Чубука похоронили на Центральном кладбище

Попрощаться с Ионом Чубуком приехали и его односельчане. Они говорят, что потеряли доброго друга и помощника.



«Для села Хэдэрэуцы господин Чубук был основой. Он так хотел, чтобы село развивалось. Был человеком огромного сердца — помогал школе, людям».



Как отметили представители нынешней власти, Иону Чубуку пришлось руководить правительством в непростое время, но он всегда умел находить компромиссные решения.



«Он занял пост премьер-министра в трудный период и все-же успел многое сделать. Он заложил основу институтов, которые существуют до сих пор», — сказал председатель парламента Андриан Канду.



«Господин Чубук был в первую очередь трудягой. Именно это качество характеризует его лучше всего. Он не жалел себя ни тогда, когда речь шла о национальной экономике, ни тогда, когда ему пришлось заняться политикой», — заяил первый президент РМ Мирча Снегур.



«Это большая утрата. Он бурлил энергией и всегда стремился к лучшему. Его уход — потеря для всех нас», — сказал депутат ДПМ Дмитрий Дьяков.



Ион Чубук скончался 29 января от тяжелой болезни. Ему было 74 года.



В молдавском правительстве Ион Чубук работал с 1984 года. В период с 1997 по 99 год был премьер-министром. В отставку ушел добровольно и занялся предпринимательством в сфере сельского хозяйства.