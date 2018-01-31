Бывшего премьер-министра Иона Чубука похоронили на Центральном кладбище
Бывшего
Бывшего
Прощание с Ионом Чубуком состоялось во Дворце республики, а поминальную службу провели в Чуфлинской церкви.
«Это был человек редких качеств. Человек государственного масштаба, преданный своей стране. Он стремился вывести Молдову на европейский уровень».
«Мы работали вместе много лет. Он был хорошим руководителем и замечательным человеком. Не прислушиваться к такому коллеге было невозможно».
Попрощаться с Ионом Чубуком приехали и его односельчане. Они говорят, что потеряли доброго друга и помощника.
«Для села Хэдэрэуцы господин Чубук был основой. Он так хотел, чтобы село развивалось. Был человеком огромного сердца — помогал школе, людям».
Как отметили представители нынешней власти, Иону Чубуку пришлось руководить правительством в непростое время, но он всегда умел находить компромиссные решения.
«Он занял пост
«Господин Чубук был в первую очередь трудягой. Именно это качество характеризует его лучше всего. Он не жалел себя ни тогда, когда речь шла о национальной экономике, ни тогда, когда ему пришлось заняться политикой», — заяил первый президент РМ Мирча Снегур.
«Это большая утрата. Он бурлил энергией и всегда стремился к лучшему. Его уход — потеря для всех нас», — сказал депутат ДПМ Дмитрий Дьяков.
Ион Чубук скончался 29 января от тяжелой болезни. Ему было 74 года.
В молдавском правительстве Ион Чубук работал с 1984 года. В период с 1997 по 99 год был