Итальянец женился на медсестре, пожертвовавшей ему почку
РИМ, 31 янв — РИА Новости, Александр Логунов. Житель итальянской Пизы женился на медсестре, несколько лет назад пожертвовавшей ему собственную почку, сообщает тосканская газета La Nazione.
РИМ, 31 янв — РИА Новости, Александр Логунов. Житель итальянской Пизы женился на медсестре, несколько лет назад пожертвовавшей ему собственную почку, сообщает тосканская газета La Nazione.
Джакомо Скинази и Чинция Стракуадаини познакомились пять лет назад в отделении диализа пизанской больницы, где Скинази, секретарь местной еврейской общины, проходил лечение от острой почечной недостаточности. Медицинские процедуры проходили трижды в неделю, чего оказалось достаточно, чтобы между медсестрой и пациентом возникли чувства. Когда операция по трансплантации стала неминуемой, выяснилось, что почка женщины на 99% совместима с организмом ее пациента. Операция по пересадке почки прошла в июле 2014 года, отмечает издание.
Роман перерос в свадьбу, которую пара отпраздновала на минувших выходных, говорится в сообщении.
«Я помню, как впервые его увидела. Я сразу поняла его тревогу, сомнения и беспокойство. Мы обращались друг к другу на вы. Я ставила ему капельницы, помню, я тогда подумала «Надеюсь, с ним все будет хорошо», — приводит слова новобрачной газета.