Итальянец женился на медсестре, пожертвовавшей ему почку

Джакомо Скинази и Чинция Стракуадаини познакомились пять лет назад в отделении диализа пизанской больницы, где Скинази, секретарь местной еврейской общины, проходил лечение от острой почечной недостаточности. Медицинские процедуры проходили трижды в неделю, чего оказалось достаточно, чтобы между медсестрой и пациентом возникли чувства. Когда операция по трансплантации стала неминуемой, выяснилось, что почка женщины на 99% совместима с организмом ее пациента. Операция по пересадке почки прошла в июле 2014 года, отмечает издание.