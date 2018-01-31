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19:47 (мск), источник: ТАСС

NYT: возобновлены съемки «Карточного домика» без участия Кевина Спейси

Компания Netflix, выпускающая сериал, разорвала отношения с актером после того, как его обвинили в домогательствах.

Источник: AP 2018

ТАСС, 31 января. Съемки американского сериала «Карточный домик» (House of Cards) были возобновлены во вторник после того, как из проекта из-за обвинений в сексуальных домогательствах выбыл исполнитель главной роли Кевина Спейси. Об этом в среду сообщила газета The New York Times.

По данным издания, в шестом и заключительном сезоне сериала будут представлены новые персонажи в исполнении Грега Киннира и Дайан Лэйн. Видеосервис Netflix не раскрыл, какие именно роли исполнят актеры, однако известно, что они сыграют брата и сестру. Центральным персонажем в новом сезоне станет Клэр Андервуд, образ которой на экране воплощает актриса Робин Райт.

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Работа над шестым и последним сезоном телесериала в жанре политического триллера была приостановлена в октябре после того, как американский актер Энтони Рэпп обвинил Кевина Спейси в сексуальных домогательствах, якобы имевших место около 30 лет назад. Рэпп тогда был несовершеннолетним. Сам Спейси сказал, что не помнит этого инцидента, но при этом признался в гомосексуальности. Позже его представитель заявил, что актер обратится за лечением и пройдет обследование.

Впоследствии телеканал CNN сообщил, что восемь человек, участвовавших в съемках сериала «Карточный домик», рассказали журналистам о домогательствах с стороны Спейси. Они уточнили, что Спейси прикасался к людям без разрешения, а также позволял себе непристойные замечания. Как следует из публикации, объектом навязчивого внимания со стороны актера по большей части были молодые мужчины, их имена не разглашаются. После скандала компания Netflix заявила, что официально разрывает все отношения со Спейси.

О сериале «Карточный домик»

Политическая драма «Карточный домик», основанная на одноименном бестселлере британского писателя Майкла Доббса, рассказывает об амбициозном политике Фрэнке Андервуде. Его роль исполнил Кевин Спейси. В сериале речь идет как об острых вопросах внутренней политики США, так и о международных отношениях, в том числе между Вашингтоном и Москвой.

Первый сезон «Карточного домика» вышел в 2013 году. Сериал был номинирован на ряд престижных премий, в том числе на «Золотой глобус» в категориях «Лучший драматический сериал» и «Лучшая женская роль в драматическом сериале». Спейси был удостоен этой награды в номинации «Лучший актер в драматическом сериале». «Карточный домик» также несколько раз становился лауреатом телевизионной премии США «Эмми».

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