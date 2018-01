NYT: возобновлены съемки «Карточного домика» без участия Кевина Спейси

ТАСС, 31 января. Съемки американского сериала «Карточный домик» (House of Cards) были возобновлены во вторник после того, как из проекта из-за обвинений в сексуальных домогательствах выбыл исполнитель главной роли Кевина Спейси. Об этом в среду сообщила газета The New York Times.