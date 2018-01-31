В Уфе пользователи соцсетей публикуют фото лунного затмения
УФА, 31 янв 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. В Уфе пользователи соцсетей публикуют снимки затмения Луны. Благодаря ясной погоде многим удалось сделать наблюдения и фотографии.
УФА, 31 янв 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. В Уфе пользователи соцсетей публикуют снимки затмения Луны. Благодаря ясной погоде многим удалось сделать наблюдения и фотографии.
Уфимцы, как и другие жители России, стали очевидцами редкого астрономического явления — затмения спутника Земли. Явление для нашей планеты в этом году первое из пяти прогнозируемых. Полное лунное затмение происходит в тот момент, когда Луна полностью погружается в пространство земной тени.
Затмение, придающее луне
Желающие полюбоваться небесным явлением могли это сделать на крыше парковки ТРЦ «Планета», где были установлены телескопы.