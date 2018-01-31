Челябинцы остались недовольны остановками за 27 миллионов

Источник: "Российская газета"

Фото одной из надписей опубликовано в группе «Челябинский урбанист» ВКонтакте. Автор текста, не стесняясь в выражениях, пояснил, какая часть тела у него замерзла на скамейке. А представители инициативной группы вспомнили, как, впервые увидев новую конструкцию остановок, попытались убедить чиновников мэрии Челябинска в их непригодности для эксплуатации в зимних условиях. Однако лавочки на деревянные никто менять не стал: дескать, их обязательно поломают или сожгут.

— Я тогда ответил, что нужно менять такое мышление и отношение к людям, — посетовал координатор проекта «Челябинский урбанист» Лев Владов.

Напомним, около сотни темно-зеленых металлических остановок появились в Челябинске во время подготовки к форуму межрегионального сотрудничества с участием президентов Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева.