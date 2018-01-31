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22:21 (мск), источник: "Российская газета"

Челябинцы остались недовольны остановками за 27 миллионов

Жители Челябинска выразили недовольство новыми остановочными комплексами, установленными в городе к прошедшему в прошлом году форуму «Россия — Казахстан». После недели морозов на металлических лавочках появились первые послания к властям с требованием заменить их на более теплые — деревянные.

Источник: "Российская газета"

Фото одной из надписей опубликовано в группе «Челябинский урбанист» ВКонтакте. Автор текста, не стесняясь в выражениях, пояснил, какая часть тела у него замерзла на скамейке. А представители инициативной группы вспомнили, как, впервые увидев новую конструкцию остановок, попытались убедить чиновников мэрии Челябинска в их непригодности для эксплуатации в зимних условиях. Однако лавочки на деревянные никто менять не стал: дескать, их обязательно поломают или сожгут.

— Я тогда ответил, что нужно менять такое мышление и отношение к людям, — посетовал координатор проекта «Челябинский урбанист» Лев Владов.

Напомним, около сотни темно-зеленых металлических остановок появились в Челябинске во время подготовки к форуму межрегионального сотрудничества с участием президентов Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева.

Благое желание чиновников привести к единообразию гостевой маршрут Челябинска обошлось бюджету в 27 миллионов рублей. Однако многие горожане такой заботы не оценили и стали высмеивать в соцсетях цвет и примитивность конструкций. А теперь оставляют негативные отзывы на самих объектах.

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