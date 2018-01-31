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12«Синее кровавое суперлуние»
21:48 (мск), источник: Tengrinews

Жители Семея наблюдали редкое красное Суперлуние

Вечером 31 января жители Семея смогли увидеть красную Суперлуну, которая является очень редким природным явлением, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

В этот день луна подошла к Земле на минимальное расстояние — менее чем 359 тысяч километров. По словам экспертов, далеко не все могут лицезреть Суперлуние. В этом году счастливыми свидетелями лунного затмения стали жители Канады, Австралии, западной части Африки, восточной части Западной Европы, Ближнего Востока, Центральной Азии. Среди счастливчиков оказались и жители Семея. Началось лунное затмение в городе приблизительно в 17.30 и завершилось к 21.00.

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Суперлунием называют момент, когда полная Луна подходит к Земле на расстояние ближе 362 тысяч километров и время прохождения перигея и полнолуния отстоят по времени не больше, чем на три дня. Суперлуния бывают каждый год, но близкие совпадения этих двух моментов (перигея и полнолуния) бывают довольно редко. Это затмение уникально тем, что Луна во время затмения будет находиться вблизи точки перигея (ближайшая к Земле точка орбиты Луны), то есть в земную тень войдет Суперлуна. Видимый диаметр спутника Земли увеличится примерно на 8 процентов. Полное лунное затмение — явление, при котором Луна полностью находится в тени Земли и приобретает темно-красный, или оранжевый цвет, потому что солнечные лучи даже во время полного лунного затмения достигают Луны и освещают ее. По этой причине это небесное явление получило название «Кровавая луна».

Уникальность нынешнего затмения в том, что именно 31 января произошло одновременно три астрономических явления — эффект голубой луны, Суперлуние и лунное затмение.

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