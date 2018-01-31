Жители Семея наблюдали редкое красное Суперлуние
Вечером 31 января жители Семея смогли увидеть красную Суперлуну, которая является очень редким природным явлением, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Вечером 31 января жители Семея смогли увидеть красную Суперлуну, которая является очень редким природным явлением, передает корреспондент Tengrinews.kz.
В этот день луна подошла к Земле на минимальное расстояние — менее чем 359 тысяч километров. По словам экспертов, далеко не все могут лицезреть Суперлуние. В этом году счастливыми свидетелями лунного затмения стали жители Канады, Австралии, западной части Африки, восточной части Западной Европы, Ближнего Востока, Центральной Азии. Среди счастливчиков оказались и жители Семея. Началось лунное затмение в городе приблизительно в 17.30 и завершилось к 21.00.
Суперлунием называют момент, когда полная Луна подходит к Земле на расстояние ближе 362 тысяч километров и время прохождения перигея и полнолуния отстоят по времени не больше, чем на три дня. Суперлуния бывают каждый год, но близкие совпадения этих двух моментов (перигея и полнолуния) бывают довольно редко. Это затмение уникально тем, что Луна во время затмения будет находиться вблизи точки перигея (ближайшая к Земле точка орбиты Луны), то есть в земную тень войдет Суперлуна. Видимый диаметр спутника Земли увеличится примерно на 8 процентов. Полное лунное затмение — явление, при котором Луна полностью находится в тени Земли и приобретает
Уникальность нынешнего затмения в том, что именно 31 января произошло одновременно три астрономических явления — эффект голубой луны, Суперлуние и лунное затмение.