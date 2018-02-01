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10:25 (мск), источник: Lenta.Ru

Воспитательница на Урале приучала детей к собачьим командам

В Екатеринбурге воспитательница детского сада била провинившихся детей и обращалась с ними, как с собаками. Об этом рассказали 66.ru родители дошкольников.

«Мой ребенок однажды встал передо мной на колени и просил, чтобы я его не отводила в сад, — объяснила журналистам Наталья Антропова, которая первая поделилась своими подозрениями в родительском чате учреждения. — Позже он рассказал мне, как воспитатель швыряла его на кровать, снимала штаны и била ложкой по половым органам со словами: “Ты не мужик, я тут главная, ты должен меня слушаться, это мой детский сад!” Той же ложкой она била его по пальчикам на ногах, по коленям. Я замечала мелкие синячки, но думала, что они остаются от активных игр ребенка».

Матери других детсадовцев также со слов детей рассказали об издевательствах. Женщина якобы заставляла малышей, у которых начиналась рвота во время еды, съедать все, что они срыгнули. Запрещала ходить в туалет во время тихого часа. Запирала воспитанников одних в спальне, сажала их на высокий шкаф, тыкала описавшихся детей лицом в оставленную ими лужу.

Другие сотрудники детсада, как пишет 66.ru, слышали, как воспитательница приучала ребят к выполнению собачьих команд: «Ко мне!», «Сидеть!», «К ноге!».

«Воспитатель вела себя высокомерно, отрицала свою вину, уверяла, что дети все придумывают и фантазируют, а на слова о том, почему некоторые сотрудники частично подтверждают информацию, отвечала, что они завидуют ее успеху, — рассказала журналистам еще одна из матерей воспитанников Екатерина Чащаева. — Заведующая детским садом лгала нам о том, что проверка в отношении нее проведена. Из всего услышанного мы сделали вывод, что к нашему обращению отнеслись, мягко сказать, халатно».

Позднее прокурорская проверка установила, что эту сотрудницу приняли на работу в ноябре 2016 года. На тот момент у нее не было необходимой квалификации.

Психологи, к которым пострадавших детей направил инспектор ПДН из местной полиции, подтвердили, что к ним действительно применялись методы насилия. В департаменте образования изданию сообщили, что от работы воспитателя отстранили, но пока не уволили. По факту действий педагога проводят проверку сотрудники Следственного комитета России и полиции.

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