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10:01 (мск), источник: ИА Татар-информ

В моногородах Татарстана растет безработица

(Казань, 31 января, «Татар-информ»). За неделю в моногородах Татарстана зафиксирован рост числа безработных.

Такая ситуация наблюдается в Набережных Челнах, Нижнекамске, Зеленодольске, Елабуге, Камских Полянах и Менделеевске. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«По последним данным, в Набережных Челнах насчитывается 1164 официально зарегистрированных безработных гражданина, что на 50 человек больше, чем неделей ранее», — отмечается в сообщении.

Согласно данным на 30 января, на учете в центрах занятости населения Нижнекамска, Зеленодольска, Елабуги, Камских Полян и Менделеевска числятся 1138, 457, 362, 326 и 107 безработных соответственно.

На этой неделе снижение числа безработных граждан отмечено лишь в Чистополе.

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