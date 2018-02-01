В моногородах Татарстана растет безработица

Такая ситуация наблюдается в Набережных Челнах, Нижнекамске, Зеленодольске, Елабуге, Камских Полянах и Менделеевске. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«По последним данным, в Набережных Челнах насчитывается 1164 официально зарегистрированных безработных гражданина, что на 50 человек больше, чем неделей ранее», — отмечается в сообщении.

Согласно данным на 30 января, на учете в центрах занятости населения Нижнекамска, Зеленодольска, Елабуги, Камских Полян и Менделеевска числятся 1138, 457, 362, 326 и 107 безработных соответственно.