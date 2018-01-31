Женщина нашла 20 000 леев на Центральном рынке

Источник: Publika.md

Они передали пакет продавщице, чтобы она могла вернуть их владельцу, если тот объявится.

Видя, что никто не приходит, женщина решила отнести находку в ближайшее отделение полиции. Там деньги будут лежать до тех пор, пока не объявится их владелец.