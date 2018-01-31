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21:59 (мск), источник: Publika.md

Женщина нашла 20 000 леев на Центральном рынке

Более 20 000 леев потерял невнимательный покупатель на Центральном рынке в столице. Завёрнутые в пакет деньги прохожие обнаружили прямо на холодильнике.

Источник: Publika.md

Они передали пакет продавщице, чтобы она могла вернуть их владельцу, если тот объявится.

Видя, что никто не приходит, женщина решила отнести находку в ближайшее отделение полиции. Там деньги будут лежать до тех пор, пока не объявится их владелец.

Человек, который потерял деньги, может обратиться в отделение полиции по адресу Болгарская 40.

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