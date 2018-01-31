Россияне атаковали японского дизайнера и объявили его гением

Источник: Reuters

Несмотря на то, что с момента создания аккаунта Кодзимы не прошло и суток, под фотографиями скопились сотни комментариев, причем практически все они написаны на русском языке. Самый популярный вариант комментария — «Кодзима — гений».

Сам геймдизайнер пока не комментирует наплыв русскоязычных поклонников.

Фраза «Кодзима — гений» стала мемом благодаря нескольким факторам. Геймдизайнер — создатель серии Metal Gear, игр Snatcher и Policenauts, прославленный из-за оригинального подхода к своему делу. В сети «гениальными» называют его любовь к частной вставке собственного имени в титры игры и намеренно длинные ролики.